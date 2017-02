Consul honoraire de Guinée en Ouganda, Aboubacar Sadikou Kourouma fait partie des nombreux représentants diplomatiques guinéens de la région de l’Afrique orientale et australe ayant été mobilisés à la faveur de ce 28ème sommet qui a porté sur le toit de l’Afrique le président Alpha Condé. Guinéenews a recueilli pour vous ses sentiments qui, du reste, sont très émouvants. Lisez :

«Cette élection du président Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine a suscité en moi un réel sentiment de joie mais aussi une immense fierté. Cet événement est si important pour nous Guinéens qui vivons dans les régions de l’Afrique australe et orientale, qu’il va désormais permettre de mettre fin aux graves amalgames que beaucoup de personnes faisaient en nous présentant, par méconnaissance, comme des ressortissants de la Guinée-Bissau. Je pense qu’avec cette présidence guinéenne de l’UA, cette confusion pourra cesser et les Guinéens de la République de Guinée, ne seront plus confrontés à cette situation qui ne nous anoblissait pas, et qui glissait pernicieusement vers un abâtardissement de notre ‘’Guinéannité’’. Je pense que le nom et la réputation de la Guinée vont encore de nouveau être rehaussés dans ces régions dans lesquelles tous les ressortissants de la Guinée étaient systématiquement assimilés jusque dans les banques à ceux de la Guinée-Bissau. A propos, laissez-moi vous révéler une petite anecdote. La dernière fois lorsque la Guinée Bissau avait brillamment marqué son tout premier but contre le Cameroun pendant la première mi-temps à la faveur des matches de poule de la CAN qui se joue actuellement au Gabon, il y a des amis Ougandais et Kenyans qui m’ont appelé pour me féliciter.

Donc, c’est vous dire que l’arrivée du président Alpha Condé à la tête de l’organisation panafricaine avec son engagement acharné à faire rayonner l’image de son pays partout où il sera et sans doute avec l’hyper dynamisme de notre Ambassadrice à Addis-Abeba, la Guinée mais aussi ses ressortissants que nous sommes dans ces zones, allons à nouveau être réhabilités. C’est la raison pour laquelle nous accueillons avec espoir et fierté cette énorme confiance que l’Afrique vient de placer en notre président et à travers lui, toute la Guinée grâce à son leadership et sa haute clairvoyance. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.»

Propos recueillis par Camara Moro Amara, depuis Addis-Abeba pour Guinéenews