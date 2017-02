La lourdeur de l’administration a toujours été au préjudice de l’Etat sans qu’il ne se rende à l’évidence. Lors des affectations de fonctionnaires qui se faisaient toujours pendant la première semaine des grandes vacances et non au milieu de l’année scolaire, les fonctionnaires affectés recevaient leur réquisition en fonction de nombre de personnes de sa famille et de ses meubles.

L’Etat les mettait dans les camions d’Obétail ou de Cotra avec des petits frais de voyage et d’installation. Personne n’était mécontent. Cela permettait de vider les lieux au profit d’autres appelés à les remplacer dans leur fonction.

Tel n’a plus été le cas depuis la fin de la Révolution en 1984. On affecte en pleine année scolaire sans donner ces frais d’affectation. Le fonctionnaire s’en va seul, les bras ballants, rejoindre son nouveau lieu de service, laissant sa famille consignée dans le logement de l’Etat qu’il occupera jusqu’à la retraite, sinon jusqu’à sa mort.

Pendant ce temps, le fonctionnaire à la face de lune, qui vient prendre la même fonction est dans l’impossibilité de faire déguerpir la famille de l’autre. Les autorités concernées également, faute de ces frais de réquisition, il ne peut y avoir de coercition. Cette rubrique doit toujours exister, non?

Dans l’Education, le pire est là. Le logement appelé « Bloc des professeurs » à Donka est occupé par toutes sortes de squatteurs. On ne peut pas dire qu’il n’y a que des enseignants en fonction dans ces logements. Mais c’est évident qu’un enseignant ne peut pas se construire une cabane avec ces salaires de misère de cigale, il a passé tout l’été à chanter les mêmes refrains aux élèves et étudiants qui deviendront plus nantis que lui. Une vraie vie d’abnégation.

L’Etat doit revoir cette copie, s’il n’est pas ingrat, il doit faire face aux enseignants qui sont à la retraite au même titre que ceux en fonction pour la raison que les derniers continueront à bénéficier des aménagements et augmentations annuelles, pas les retraités. D’ailleurs, à ce sujet, on est en train de collectionner des bulletins des retraités pour avoir le cœur net sur un petit détail…

S’il est difficile de vider ces mirontons de retraités des bâtiments qu’ils occupent, il ne l’est pas de ceux qui sont en fonction ailleurs, ou d’autres fonctionnaires ou des retraités qui ont eu la chance de construire.

Dans les Centres de Formation Professionnelles, si on prendre les CFP Maritime, Donka, Ratoma, Matoto et les autres de l’intérieur, des bâtiments annexes sont indument occupés par des personnes qui n’ont rien ou qui n’ont plus rien à faire avec la Formation Professionnelle.

On ne parle pas seulement de la cité laissée par les Allemands à Ratoma, mais des bâtiments annexes dont les occupants ont un chez eux, mais qui continuent à occuper les logements alors que certains enseignants doivent venir de Coyah chaque matin et gare à eux, s’ils venaient en retard. Cela est une injustice.

Quant à la cité des Allemands, qui devait revenir de droit à la Formation Professionnelle, c’est la Jeunesse et l’Information qui s’en sont accaparé d’elle. Le litige a perduré, il n’y avait pas un Alexandre le Grand dans ce pays pour trancher ce nœud. Y en aura-t-il jamais ? Va-t-il rester un défi éternel pour le Centre de Formation Professionnelle de Ratoma ? Le même cas est visible à Donka, au PTT de Kipé, au CFP Maritime et partout. Il serait intéressant de faire un tour dans les écoles-Africof pour voir ce qui s’y passe.

Il faudrait encore vérifier si un fonctionnaire n’occupe pas deux ou trois bâtiments administratifs. Tout est possible en Guinée.

Si le gouvernement pouvait prendre le taureau par les cornes et rétablir l’ordre dans ce domaine, une moitié des problèmes de logement des enseignants est résolue.