L’accès à l’hôpital Régional de Kankan est depuis cette soirée du mercredi 05 février 2017 (17 heures GMT), bloqué à partir du centre-ville. Et pour cause, le dispositif militaire mis en place pour sécuriser la résidence du préfet (Dakèmè) qui abrite le chef de l’Etat en séjour à Kankan.

Ainsi, tout le secteur de cette résidence y compris la principale route qui part du rond-point de l’église à la place de l’indépendance en passant par la BICIGUI est bloqué par des bérets rouges épaulés par des éléments de la police.

Avec ce dispositif autour de la résidence Dakèmè, c’est l’accès à l’hôpital régional de Kankan, l’unique centre hospitalier de référence de la région, qui se trouve ainsi bloqué. Conséquence, nombreux seront les malades à référer en urgence, qui ne pourraient y arriver sans peine.

En effet, il va falloir de grand contour pour tous ceux qui viendraient du centre-ville à partir du grand marché Loféba et d’autres quartiers du Nord-Est et de l’Ouest de la ville pour arriver à l’hôpital régional cette nuit du 05 février et probablement la journée du lundi 06 février 2017.

Face à cette situation de blocage des principales routes d’accès à l’hôpital régional de Kankan à partir du centre-ville, des citoyens n’hésitent pas à parler d’exagération. Et au cas où ce blocus s’étendait sur la journée du lundi, 06 février, c’est la BICIGUI de Kankan qui risque de garder portes closes jusqu’au départ du président Alpha Condé.