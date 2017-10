Alassane Ouattara à Conakry : comment sauver le sommet UA-UE d’Abidjan ?

Pour quelques heures de travail intense entre Alpha Condé et Alassane Ouattara, il a été question que des questions difficiles. Au niveau domestique, chacun a ses propres problèmes. Le « conseiller politique » de Alassane Ouattara a ses misères, le « conseiller économique » de Alpha Condé a les siennes et les voilà qui veulent résoudre un problème de gouvernance au Togo. Le premier nœud, le second se trouve au niveau de la CEDEAO pour une future monnaie commune mais là, on entend dire que le Nigéria, un poids lourd, économiquement, est réticent, mais encore la difficulté va sortir des critères de convergence vers cette monnaie. Enfin, le sujet clé de la visite de ADO à Conakry est le sommet UA-UE d’Abidjan au mois de novembre qui arrive à grands pas et qui a éclipsé tous les autres.

En effet, depuis une semaine, les perturbations se sont fait sentir : l’Algérie qui accuse le Maroc de blanchiment de l’argent du cannabis, et cela n’est que l’entrée en matière de la présence des empoignades politiques. La RASP soutenue par nombre de pays qui ont connu la lutte âpre pour l’indépendance, sont derrière l’Algérie, une partie de la CEDEAO est derrière le Maroc. Le match se jouera à Abidjan ADO ne sait sur quel pied danser, il était pour ça à Conakry.

Le sujet qui avait fait capoter le sommet de l’OUA de 1984 de Conakry est revenu sur la même table, à une différence près : si le sommet de 84 devait élire Sékou Touré à la présidence tournante de l’OUA, en 2017 Alpha Condé est en fin de cette présidence tournante. Il lui reste à terminer cette présidence sans que l’UA ne se casse la figure une fois de plus, qui sera de trop.

Pour l’instant, il faut dire que si la question du Sahara occidental empoisonne ce sommet UA-UE d’Abidjan, il n’épargnera pas le prochain sommet pour le bilan de l’actuel président qui passera le témoin à Paul Kagame, choisi avant d’être élu chez lui. La fin de l’exercice de Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine sera agitée, c’est le moins qu’on puisse dire.

Mais Alpha Condé n’est homme à tergiverser entre la raison et le cœur et qu’il saura trancher le nœud gordien comme Alexandre le Grand. Déjà, il a laissé entendre que l’UA ne va pas éclater, ce qui laisse présager que la Commission de l’Union Africaine aura du pain rassis sur la planche. On ne peut s’empêcher de penser tout bas que si l’Algérie et le Maroc ne s’entendent pas pour mettre chacun beaucoup d’eau dans son vin, ce serait de la pile ou face pour chacun d’eux. De là, on se demande si trois pays vont continuer à diviser infiniment l’union de 54.autres. Comme Alpha Condé cache mal ses sentiments, il l’a laissé entendre de façon énigmatique : l’UA ne va pas éclater.

Quelle est la solution finale pour sauver le sommet UA-UE de ADO et le mandat du président en exercice de l’UA, die lezte lösung, en Allemand ?