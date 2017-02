Aide et Action International Afrique -Guinée a tenu le mardi 17 janvier 2017 la deuxième session du comité de pilotage du projet « Ecole Amie des Filles ».

Cette session a pour objectifs de dresser le bilan de 2016 et adopter le chronogramme de 2017. Elle a connu la participation de différentes parties prenantes à savoir les directions du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, la Formation professionnelle et du perfectionnement du personnel Enseignants, les directions préfectorales de l’éducation et les élus locaux, des zones du projet (Boké, Boffa, Dubréka et Coyah).

« Nous avons fait la présentation du bilan du projet en 2015 et en 2016, ceci pour permettre aux participants de connaître les activités réalisées, les résultats obtenus, et les leçons apprises, etc. Nous avons ensuite statué sur le chronogramme de l’année 2017, c’est-à-dire les activités à mener au cours de l’année 2017 avec lespartenaires impliqués et les périodes de réalisation. Et en dernier lieu nous avons procédé à l’amendement et à la validation de la feuille de route de la Direction Préfectorale de l’Education de Dubréka dans le cadre de l’élaboration de son Plan Préfectoral de Développement de l’Education » a expliqué Mariam Camara, coordinatrice du projet Ecole Amies des filles.

Aide et Action et la Fondation Orange ont initié un nouveau projet d’appui à la scolarisation et au développement sanitaire (PASS) – Village Orange Walia pour de contribuer à l’amélioration des conditions d’accès et de maintien des enfants, des filles en particulier au primaire. Ce projet concourt égalementà promouvoir des conditions d’accès des populations du district sanitaire de Walia à des soins sanitaires et d’hygiène de qualité.

L’atelier a permis de partager avec l’ensemble des participants les fondamentaux du projet, c'est à dire les objectifs visés, les stratégies de mise en œuvre, les activités prévues, les résultats attendus, le calendrier de mise en œuvre etc. a précisé Mariam CAMARA.

Au terme des différentes présentations, les membres du comité de pilotage du projet « Ecole Amie des Filles » ont exprimé leurs satisfactions. Je souhaite que Aide et Action développe une relation de partenariat avec l’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP), surtout dans le domaine de l’accompagnement des innovations pédagogiques, notamment les pédagogies actives » a sollicité Aimé André Kourouma, chef section sciences sociales et humaines à l’INRAP