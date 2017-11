Ahmad Ahmad en Guinée : « la CAF n’a jamais mis en cause l’attribution de la CAN 2023 à la Guinée »

En séjour en Guinée pour la première fois, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rencontré Alpha Condé, président de la République de Guinée et président en exercice de l’Union africaine. Comme prévu, il a aussi eu une séance de travail avec le comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT). Une séance de travail qui a été sanctionné par une conférence de presse du malgache. La raison de sa visite à Conakry, les réformes engagées au niveau de la CAF, les trois prochaines CAN… l’hôte d’Antonio Souaré a abordé plusieurs points au cours de cette rencontre avec les journalistes.

La question sur laquelle le président de la CAF était beaucoup plus attendu était certainement celle liée à l’organisation de la CAN 2023 en Guinée. Et sur la question, Ahmad Ahmad a plutôt donné une réponse rassurante pour les Guinéens. « Officiellement, la CAF n’a jamais mis en cause l’attribution de la CAN 2023 en Guinée », a dit Ahmad avant de le réitérer vers la fin de la conférence de presse.

Le président de la CAF estime plutôt que la Guinée peut relever le défi de l’organisation de la CAN 2023, même avec un cahier de charges relevé.

Le président de CAF a d’ailleurs souligné le fait que la Guinée a été le première en place son Comité d’organisation de la CAN avant le Cameroun qui organise pourtant la compétition en 2019. De passage il a noté le fait que le président de la FEGUIFOOT est aussi celui qui dirige ce COCAN.

Par ailleurs, Ahmad trouve une nouvelle équipe de la FEGUIFOOT « qui a donné un signal fort ». Il parle notamment d’un signal fort de changement et de réorganisation du football guinéen…