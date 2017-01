L’union des groupements agricoles de Soumbalako (UGAS) comme chaque année, produit une énorme quantité de riz destinés à la consommation locale. Cette année, l’union avec les moyens à bord, a produit dans les localités de Soyah, Tolo, Dounet, Kégnéko et Timbo plus de 300 tonnes de riz.

Thierno Boubacar Kalo le président de l’union revient sur l’historique du groupement. « L’idée d’une Union est née en 1988 avec un groupe de 18 agriculteurs exploitant 10 hectares de terres agricoles. Les succès enregistrés par la culture et la commercialisation des légumes et du riz ont redynamisé les activités agricoles et relancé l’idée de consolider ces acquis par l’ouverture à d’autres groupements de producteurs », rappelle-t-il.

« En 1994, seize groupements se sont engagés à mutualiser leurs efforts. Ces groupements acquièrent ainsi le statut d’union de producteurs. Depuis septembre 2013, l’union des groupements agricoles de Soumbalako compte 70 groupements avec un effectif de 3 213 adhérents répartis entre les sous-préfectures de Mamou, dont 1 332 femmes et 859 jeunes de moins 35 ans » poursuit le président de l’UGAS.

Sur plus de 2 000 ha dont dispose cette Union, seulement 322 ha sont aménagés où sont développées les cultures de la Pomme de terre, du maïs, des légumes et du riz.

Depuis quelques années, apprend-on, l’UGAS fournit des semences de pomme de terre de bonne qualité à certaines préfectures de la Guinée, notamment Boké, Kouroussa, Dalaba, Pita, Labé, Tougué et Mali.

Parmi les difficultés rencontrées par les producteurs, on peut retenir « l’enclavement des zones de production, le manque d’infrastructures de conservation et de transformation des produits agricoles et le faible aménagement des bas-fonds et plaine ».

Cette année, l’union des groupements agricoles de Soumbalako s’est s’engagée à mettre à la disposition de la Préfecture 42 tonnes de semence de riz.

A la conserverie de Mamou, une vingtaine de femmes de l’union se donnent rendez- vous pour étuver les grains des 6000 sacs de riz dans des petites marmites.

« Le riz y reste environ 20 minutes et c’est au cours de cette phase que se passent la transformation et la gélatinisation de l’amidon. La couleur du grain devient jaune. Le produit est ensuite séché pour être décortiqué », explique Madame Djénabou Barry membre de l’UGAS.

Sur place, trois machines décortiqueuses gérées par un groupe de jeunes garçons tournent sans repos de 8h à 17h.

Une partie de ce riz sera vendue dans les marchés de Mamou, la plus importante sera acheminée à Conakry.