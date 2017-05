AG UFDG: cinglante réplique de Kalémodou Yansané à François Bourouno du PEDN

Le Vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée, Kalémoudou Yansané a démenti les informations selon lesquelles Cellou Dalein Diallo aurait reçu un véhicule ainsi que de l’argent que le président Alpha Condé lui donnerait chaque mois. Il a fait ce démenti à l’occasion de l’Assemblée générale de son parti ce samedi 6 mai.

«François Bourouno affirme qu’El hadj Cellou a eu de l’argent, des véhicules. C’est des histoires qu’il raconte. Le PEDN ne représente plus rien… Si c’est François Bourouno qui est son porte-parole. El hadj Cellou est le chef de file de l’opposition parce que vous avez voté (les militants UFDG, ndlr) pour lui. On n’est pas content d’être chef de file de l’opposition. Nous voulons être président de la République. Bientôt ce sera Alpha Condé ou les autres qui vont devenir chef de file de l’opposition », a-t-il déclaré.

Le Vice-président de l’UFDG rappelle ensuite que l’Assemblée a voté une loi qui donne des avantages qui ne lui sont toujours pas accordés : « Il (le chef de file de l’opposition, ndlr) a droit à un bureau, à un secrétariat, au cortège, un budget de fonctionnement et à une sécurité. L’Assemblée a voté cela. Personne n’y peut rien contre, ni le PEDN ni le président Alpha Condé. Il faut que cela soit clair. Ce budget n’a jamais été présenté à l’Assemblée nationale »

Plus loin, Kalémodou Yansané a affirmé que le pouvoir a appelé Cellou Dalein Diallo d’aller prendre une voiture et qu’il se chargerait de la facture. Mais le chef de file de l’opposition a refusé le « cadeau » du pouvoir : « Ils ont appelé le président (Cellou Dalein, ndlr) pour lui dire d’aller prendre une voiture et qu’ils vont payer. Il a dit qu’il n’en veut pas, qu’il ne veut pas de cadeau. Elhadj Cellou est toujours dans une voiture personnelle. Il n’a pas besoin d’aumône. Il a besoin de ce que la Guinée lui accorde officiellement en tant que chef de file de l’opposition. Il faut que cela soit bien compris. Il n’a pas touché un franc, il n’a pas eu une seule voiture d’Alpha Condé. Il n’en a pas besoin. »

Puis, il envoie un message aux détracteurs de l’UFDG : «Ceux qui viennent chez Alpha Condé la nuit pour lui dire qu’ils peuvent déstabiliser l’UFDG en demandant 100 millions, 200 millions, 300 millions, en payant des bœufs noirs qu’ils tuent dans les quartiers, perdent leur temps. Nous ne voulons rien de M. Alpha Condé. On ne veut pas ses postes. »

Avant de finir son intervention, il a lancé des piques au PEDN : «Les petits partis qui n’ont même pas eu 3% dans leur propre région à Kouroussa, sont en train de dire qu’El hadj Cellou a eu de l’argent parce qu’il est en train de mobiliser des foules à Kouroussa, à Siguiri, à Mandiana, à Dabola. C’est Alpha Condé qui a plus d’un milliard par jour. El hadj Cellou n’a pas un seul franc par jour. Il vit grâce à vos cotisations et à vos prières(parlant des militants UFDG, ndlr).»