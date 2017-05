AG du RPG: ces railleries assassines de Bantama à l’endroit de l’UFDG et de son président

«On ne tombe pas dans la politique. Un enfant ne fait pas la politique. Jusqu’à présent….. il n’a pas fait son baptême d’opposant», a déclaré le ministre conseiller à la Présidence de la République, Sanoussy Bantama Sow.

Il a fait cette déclaration ce samedi 6 mai à la faveur du meeting traditionnel du RPG à Gbessia, a-t-on constaté sur place.

«Contrairement à d’autres politiciens qui pleurnichent tous les jours qu’ils sont victimes, le RPG s’est battu il y a 26 ans. Dans ce combat pour l’instauration de la démocratie, nombreux parmi nous, ont été bastonnés, emprisonnés, chassés et licenciés. Un enfant ne fait pas la politique car, elle est faite pour les grands hommes. Alpha Condé a fait trois ans en prison, on ne tombe pas dans la politique. Jusqu’à présent, il n’a pas fait son baptême d’opposant», a vaguement lancé Bantama Sow avant d’ajouter : «quelqu’un qui est à l’âge de biberon, ne peut pas faire la politique», a-t-il insisté.

Poursuivant, Bantama Sow rappelle : «lorsque le Doyen Bah Mamadou transférait l’UFDG à Cellou, malheureusement il ne lui a pas expliqué le rôle d’un opposant. Rappelez-vous, Bah Mamadou et l’actuel ministre de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat, Elhadj Thierno Ousmane Diallo ont fait trois mois en prison dans l’affaire de Kaporo-rails. Le président de l’UDPS, feu Etienne Tshiseke du RD Congo a fait combien d’années en prison? Il vous souviendra le cas de Laurent Gbago de la Côte d’Ivoire et celui du président Wade du Sénégal (rire)».

Pour terminer, Bantama Sow a conseillé les opposants à vulgariser leurs programmes au lieu de distribuer des lance-pierres, des cailloux ou encore collecter des pneus pour les brûler…»