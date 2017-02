C’est l’ancien ministre Ibrahima Keira qui a présidé l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel, ce samedi 4 févrie, a-t-on constaté au siège national du parti à Gbesia, commune Matoto.

Parlant au nom du Bureau Politique National (BPN) du RPG Arc-en-ciel, M. Keira a remercié les militants et tout le peuple de Guinée pour l’accueil triomphal que le chef de l’Etat a fait l’objet le 2 février 2017. A travers cette «grandiose» manifestation, le président de la séance a affirmé que monde entier a compris que le chef de l’Etat Alpha Condé est en symbiose et en harmonie avec son peuple. « Je sais que vous avez été fiers d’apprendre que celui que vous avez élu en 2010 comme président de la République et que vous l’avez encore plébiscité en 2015, est aujourd’hui, le président en exercice de notre organisation continentale », a-t-il dit.

Poursuivant, Ibrahima Keira a indiqué qu’ils n’ont le compte à rendre qu’au peuple de Guinée et non, selon ses propres termes, à un parti minuscule assoiffé de pouvoir. « C’est pour cette raison que nous ne répondrons à personne. Si nous voulons faire des lois, personne ne nous empêchera. En droit, la loi est évolutive, aucune loi n’est figée, ce sont les hommes qui votent les lois et dans tous les pays, les lois sont maniables en fonction des intérêts de la majorité. Nous gardons notre souffle et notre détermination (…). La Guinée n’est pas la Gambie, elle n’est ni le Sénégal et ni Congo. Elle a été le phare dans l’émancipation du peuple africain (…). Personne ne nous donnera les leçons de démocratie (…). Notre mandat se limite en 2020 et nous allons travailler conformément à notre projet de société et aux promesses que nous avons tenues (…) », a-t-il expliqué.

Il y a des gens en Guinée qui portent des lunettes teintées en pleine journée pour uniquement ne pas voir le soleil brillé de ses éclats, a rappelé M. Keira sans nommer : «Qu’ils sachent que le soleil du RPG-Arc-en-ciel traverse les verres noirs. C’est une vérité et la logique (…). Que des donneurs de leçon attendent leur tour. D’ailleurs, que le débat autour d’un énième mandat s’arrête. Nous voulons faire des routes en Guinée, des écoles, donner des maitres aux élèves. Bref, trouver la solution aux problèmes de nos populations (…)».

Le pouvoir est dans les mains du RPG, attendez qu’on le laisse, prévient M. Keira avant de poursuivre en ironisant : « Ceux qui sont pressés, qu’ils sachent que c’est Dieu qui donne le pouvoir. S’ils sont de bons croyants, qu’ils se taisent et qu’ils nous aident à travailler en tant que patriotes. Qu’ils ne créent pas de zizanie et de diversion que nous nous ne prêterons pas (…). Il y a beaucoup qui ne seront pas présents en 2020. Parce que beaucoup souffrent de diabète, de maladies incurables et chaque jour, ils sont dans les hôpitaux en France. »

Dans la même lancée, M. Keira s’est vanté que le RPG est le meilleur parti organisé et discipliné. C’est pourquoi, a-t-il rappelé : « Nous avons bénéficié la confiance et le suffrage du peuple. C’est vrai, la démocratie est la participation de tous à l’œuvre commune de développement mais, quand on est minorité, on ne fait pas de loi dans le pays. C’est la majorité qui fait la loi. Alors, quelle que soit la bienveillance d’une minorité, pour légiférer, si la majorité ne veut pas, cette loi n’aura pas sa place. Personne ne peut nous intimider ou nous effrayer ».