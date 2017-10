AG du RPG: Hady Barry vole dans les plumes de Dr Fodé Oussou Fofana

Ce samedi 30 septembre, Hady Barry, membre du Bureau Politique National du RPG Arc-en-ciel, était bien décidé à répliquer aux propos accusateurs du Vice-président de l’UFDG, Dr Fodé Oussou Fofana. La semaine dernière, celui-ci l’attribuait la disparition de matériels électoraux et de l’argent de l’UFDG.

»J’ai longtemps encaissé et entendu des âneries sur le compte de Hadi Barry. A partir de maintenant, on va expliquer les choses pour que le peuple sache à qui on a affaire », s’est même lâché le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Et les explications de ce samedi ont porté essentiellement sur Dr Fodé Oussou Fofana.

Transfuge du principal parti de l’opposition, Hady Barry croit savoir des détails importants de la vie politique du vice-président chargé des affaires juridiques de l’UFDG. » Vous savez, en 2009, quand j’étais à l’UFDG, il fallait trouver un bouffon pour animer la galerie au sein de l’UFDG. C’est en ce moment que quelqu’un nous a parlé d’un ancien président d’ordre des pharmaciens de Guinée, qui aurait d’ailleurs détourné de l’argent et qui avait été jeté par la porte. Et c’est ce monsieur qu’on nous a montré … », a indiqué Hady Barry.

Poursuivant ses diatribes, M. Barry dira: »alors, lui, il a intérêt qu’il y ait marche. Pourquoi ? Vous savez généralement quand il y a des marches, il y a des blessés. Et quand il y a des blessés, on a besoin de médicaments. Et il se trouve que la personne a une pharmacie par terre à Kaloum. Vous savez, c’est un monsieur qui a réussi à prendre son président en otage. Et qui lui a obligé à signer une exclusivité d’achats des produits pharmaceutiques dans sa pharmacie, quand il y a des blessés dans les manifestations. Voilà le docteur en pharmacie à qui d’ailleurs on a confié les affaires juridiques. Alors là, c’est ridicule. Parce que pour être juriste, il y a un sommet pour cela. Je peux comprendre qu’il s’occupe des affaires sociales. «

Hady Barry s’est aussi demandé si Dr Fodé Oussou est vraiment pharmacien. » Toi qui as appris la médecine, qui a prêté le serment d’Hippocrate et tu passe tout ton temps à appeler les jeunes à sortir, à barricader les rues, à affronter les forces de l’ordre, à semer la pagaille dans la cité, est-ce que tu es un vrai docteur ? Est-ce que tu es un vrai médecin ? Est-ce qu’un médecin peut se réjouir qu’il y ait des blessés pour qu’il puisse vendre ses médicaments « , s’est-il interrogé.

Un emprunt de 180 millions de francs guinéens

Hady Barry a aussi indiqué que Dr Fodé Oussou avait dû emprunter 180 millions dans les caisses de l’UFDG pour relancer sa pharmacie. « Ce monsieur qui est en train aujourd’hui d’insulter le Professeur Alpha Condé, d’insulter la Mouvance, qu’il nous dise aujourd’hui comment il a fait pour renflouer sa pharmacie. Parce que je le sais, lorsqu’il était venu, il a emprunté 180 millions à l’UFDG pour qu’on l’aide à remonter cette pharmacie qui était déjà coulée… »

La réplique s’est intéressée aussi à la vie religieuse de l’opposant. Pour Hady Barry, son ancien collaborateur à l’UFDG ne sait pas lire la Fatiha. » Je dirai à mon frère, ce fameux docteur en pharmacie, au lieu d’aller mobiliser les jeunes à brûler…, il ferait mieux d’aller apprendre la Fatiha. Parce que quand il cite la Fatiah… C’est vraiment ridicule », a-t-il aussi dit.