Après deux mois d’absence du pays, Sidya Touré, président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) et Haut représentant du chef de l’Etat, a animé ce samedi 14 janvier 2017 l’assemblée générale du parti à son siège national à Matam. Entouré des membres du bureau exécutif du parti et face à une forte mobilisation des militants, Sidya Touré a expliqué les raisons de sa longue absence du pays et abordé la question du projet de code électoral soumis à l’assemblée nationale pour adoption, sur laquelle il s’est largement exprimé.

L’assemblée générale a d’abord commencé par l’annonce par le président de l’UFR, du décès de Hawa Aribot, sœur aînée du secrétaire exécutif du parti, Baidy Aribot, par suite d’accident de circulation. Une minute de silence a été d’ailleurs observée à sa mémoire.

« Cela fait un peu longtemps que je ne suis pas venu à l’assemblée générale, mais cela ne fait que deux mois. Moi je connais des leaders qui faisaient deux ans, ils ne venaient pas à Conakry, mais personne ne disait qu’ils étaient morts », a lancé d’entrée le président de l’UFR.

« C’est que vraiment nous avions beaucoup de choses à faire. On avait quelque problème au dos qu’on devait régler, mais ce n’était vraiment rien du tout. On avait beaucoup de choses à faire aux Etats-Unis, en Belgique, en Suisse et en France. On a profité de cette période pour avoir des rencontres, notamment aux Etats-Unis, avec l’arrivée d’une nouvelle administration et à Bruxelles pour expliquer comment nous voyons l’évolution de la situation dans notre pays. C’est le travail de tous les leaders. Je ne sais pas quelle est la loi qui dit qu’il faut être présent en Guinée tous les jours. … Nous avons des choses sérieuses à régler dans notre pays. Et je crois que c’est le rôle des leaders politiques. Et c’est ce que nous sommes en train de faire », a-t-il expliqué.

Sidya Touré a surtout salué le fonctionnement du groupe parlementaire alliance républicaine dont l’UFR et l’UPG sont membres. «Pendant que je n’étais pas là, je crois que vous avez été tous témoins du fonctionnement extraordinaire du groupe parlementaire de l’alliance des républicains, en alliance avec l’UPG, qui a fait un travail admirable », s’est-il réjoui.

Pour lui, dans ce débat, il ne s’agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. « On entre en politique avec des objectifs, on y rentre avec une ambition. Et l’une des ambitions les plus importantes, c’est la défense des intérêts de nos concitoyens. Quant cela est menacé, je crois que même si vous êtes deux, le parlement est fait pour cela, vous devez faire en sorte que votre voix soit entendue et que les explications soient données. C’est cela le jeu démocratique », a-t-il poursuivi.

S’agissant du fameux point 2 de l’accord politique portant amendement du code électoral, le président de l’UFR estime qu’il représente un danger. A cet effet, il dit apprécier le débat au sein du RPG où, dit-il, des députés à l’interne ont fait connaitre leur avis sur la question. « La société civile, en nous appuyant, a pu démontrer que nous avons raison. Et cette position, nous allons continuer à la défendre. Cela n’a rien à voir avec le fait que nous n’aimons pas les responsables de l’UFDG ou ceux du RPG. Nous l’avons fait, nous allons continuer à le faire nonobstant le fait que notre parti est rapproché au RPG. Il se trouve que dans le RPG lui-même, qui est un parti où le débat existe, il y a des gens qui se sont levés pour donner leurs avis qui étaient pratiquement les mêmes que ceux qui étaient défendus par l’alliance républicaine », a fait savoir le haut représentant du chef de l’Etat.

Pour lui, un parti, ce n’est pas une secte ou une religion. « Il n’est pas dit que quand un chef a dit quelque chose, tout le monde va dans le même sens. Le RPG a prouvé que c’est un parti dans lequel le débat pouvait exister. Parce qu’il y a des gens qui se sont opposés à une proposition qui avait été faite à partir de là-haut. Parce qu’ils estimaient que non seulement, il n’y a pas de mandat impératif pour les députés, mais que c’est un débat qui était sociétal dans lequel chacun devait donner son avis pour qu’au moment du vote, les gens puissent s’exprimer autrement », a-t-il apprécié.

A propos, il a, de nouveau, félicité l’UFR et l’UPG pour avoir défendu leur position. « Il s’agit d’un débat sur une question sociétale. Cela n’a rien à voir avec le fait que vous êtes membres d’une alliance pour donner votre avis. L’UFR et l’UPG ont défendu cette position et je les en félicite. Et ce débat va continuer lorsqu’il y a une confusion dans l’esprit des gens ».

S’agissant du retrait de la seconde proposition du groupe parlementaire RPG-arc en ciel, Sidya Touré a précisé que cette seconde partie n’a pas fait l’objet de débat, mais celle qui est en débat porte sur le vote sur la représentation politique du vote au niveau des quartiers et des secteurs.

« Ce débat continu en février. Nous aurons toujours la même position. C’est une défense des textes, c’est une défense de la Constitution de la République de Guinée. Je n’ai jamais entendu dans un pays qu’un accord puisse déroger à la constitution. Il y a un texte fondateur dans chaque pays, c’est la constitution de la république. Ce n’est pas parce que vous et moi on s’est assis autour d’une table, qu’on a décidé de faire autrement, que la constitution doit être modifiée. Ce qui peut se discuter, c’est d’adapter au texte fondateur qui est la constitution. Un autre accord ne peut pas être en contradiction avec la constitution, ce n’est pas possible », a réitéré le président de l’UFR.

« Nous avons un texte fondateur, même s’il est mauvais, tant qu’il n’est pas modifié, il reste le texte fondateur de la République. Et nous nous y conformons. L’UFR continuera à discuter cette question. Au moment venu, nous verrons s’il y a un accord entre les partis politiques. Mais nous allons expliquer le plus largement possible pour que tout le monde comprenne qu’un chef de quartier ne peut pas être représentant d’un parti politique dans le quartier, ce n’est pas imaginable. Nous avons tout le temps dans les communes de faire des débats politiques. Laissez aux voisinages la possibilité de travailler sur ces questions », a souligné le Haut représentant du chef de l’Etat sous les acclamations des responsables du parti et des nombreux militants présents.