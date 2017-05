Afrique : que doit inspirer l’élection de Emmanuel Macron ?

Maintenant que c’est fait, les chefs d’Etat du continent se suivront à la queue leu leu au portillon de l’Elysée. Même quand Macron a déjà dit clairement que la Françafrique est révolue tout en voulant continuer sur la politique tracée par François Hollande, de qui il a presque tout appris en politique.

Avec Emmanuel Macron, l’Afrique et la France restent sans bouger d’un iota, comme au temps de Hollande, c’est du moins ce qui ressort des messages enthousiastes de certains chefs d’Etat qui se sont hâtés de le féliciter, parmi lesquels des dinosaures au pouvoir sur le continent avant la naissance du président français.

Alpha Condé, qui a le double d’âge que Macron, n’a certes pas autant duré au pouvoir et par amitié pour François Hollande qui s’en va au garage, il veut faire rejaillir cette amitié sur le jeune poulain rétif, retors et rebelle qui, lui, doit rompre avec le carcan de son maître et prédécesseur pour éviter les mêmes critiques de Marine Le Pen, la bête noire de tous les hommes politiques de France. Pour peu que Emmanuel Macron l’oublie, elle ne tardera pas à le lui rappeler vertement pour écorcher son prestige et sa politique.

On se demande si Macron ne reçoit pas certains messages de félicitation venant d’Afrique comme des allégeances avec un peu de gêne, comme des pavés de l’ours. Et si Macron ne le perçoit pas ainsi, les salamalecs des dinosaures autour de lui ressemblent, aux yeux de nombre d’Africains, à des bouffonneries de courtisans autour d’un jeune roi et on craint qu’il ne finisse par s’agacer de leur encombrement et de leur excès d’amabilité, qui ne font rien qu’à lui nuire.

Si on demandait à Emmanuel Macron ce qu’il pensait des modifications de la constitution en Afrique pour rester au pouvoir au-delà de deux mandats, on sait qu’il parlerait de non-ingérence pour se dérober, mais si on lui demandait sur le respect des règles du jeu démocratique, qu’en dirait-il ?

Les dinosaures d’Afrique, pour l’éthique et la déontologie du métier de président, devraient faire en sorte de s’afficher le moins que possible aux côtés d’Emmanuel Macron, pour leur image de marque. Qui sera le premier à l’Elysée ? On aimerait voir une conférence France-Afrique et les différentes attitudes et postures de nos présidents à vie…