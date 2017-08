Afrique du Sud : le choix décisif des députés entre l’ANC et Jacob Zuma

Même si le vote de motion de censure ou de défiance se déroulera à bulletins secrets et que beaucoup vendent déjà la peau de Jacob Zuma pour mettre une pression supplémentaire sur les députés, il ne faudrait pas mordre à la grappe précipitamment.

L’ANC a une claque huilée qui a une capacité hors du commun à renverser les situations les plus irrémédiables. On se souviendra que lors des funérailles de Nelson Mandela, en présence de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier, alors que Jacob Zuma s’avançait devant le micro pour prendre la parole, une huée digne du nom était montée des gradins du stade pour désapprouver son intervention, mais l’aboyeur attitré de l’ANC avait pris le micro et avait harangué la foule à tel point que son chant de soutien à Zuma fut repris par presque tout le monde pour noyer les huées.

Pour ce qui doit se passer ce mardi, la présidente du parlement a attendu le dernier moment pour autoriser le vote à bulletins secrets, ce qui démontrait qu’elle avait des appréhensions de pression éventuelle sur les députés. Si tel était le cas, croyait-elle que Zuma dormait tranquillement sur ses lauriers secs et n’est pas déjà allé au-devant par derrière ?

Il ne reste plus qu’à savoir si les députés vont sacrifier Zuma pour l’ANC ou sacrifier le parti pour un homme dont la popularité est bien en berne.

En attendant, c’est Nkosazana Dlamini, l’ex-épouse, l’ex-présidente de la Commission de l’UA, l’ex-présidente des femmes de l’ANC qui aurait des regrets d’embarquer dans le bateau qui prenait l’eau de tous côtés, à moins que Zuma ait eu le temps de tout colmater déjà, mais encore, même s’il échappait à ce vote de défiance, aurait-il encore assez de supporters pour pousser son ex-femme à la tête de l’ANC ? En attendant, on peut craindre pour elle et se demander qu’entre naïveté candide et manque de nez et de vision, quel côté prendre d’elle. Les députés choisiront l’ANC ou Jacob Zuma ?

La question reste posée.

Moïse Sidibé