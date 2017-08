Afrique du Sud : L’ANC pourrait-il remonter la pente ?

Jacob Zuma a échappé de justesse à la destitution, certes, mais il a été écharpé vif par cette demi victoire sans gloire. De la majorité absolue de plus de 200 voix au parlement, la défection de plus d’une trentaine signifie que rien ne va plus au sein du parti.

Les critiques populaires ne vont pas manquer dans les prochains jours, pour peu que les conditions de vie durcissent. L’ANC, pour garder le rang serré afin de remonter la pente du déclin pour les prochaines joutes électorales, au vu de ce vote sanction, a besoin d’un toilettage au sommet. On supposer que des dispositions à cet effet sont en cours de débat.

Si d’autres députés de l’ANC ne se sont pas joints aux mécontents pour voter la destitution de Jacob Zuma, c’est parce qu’ils ont vu cela comme un renversement de leur propre parti, ils ont pris cela pour une auto-flagellation.

En dépit de cela, la défection d’une trentaine d’eux signifie que le malaise est profond. Maintenant qu’ils ont réussi à garder le leadership avec une vingtaine de voix, la tête qui branle sur les épaules n’est plus utile, encore moins indispensable et Zuma sait cela plus qu’un autre.

Le linge sale sera lavé en famille lors du prochain congrès. Bien malin qui dira le sort que les députés de l’ANC vont lui réserver, en dehors de son remerciement. Dans ces conditions méphitiques, ne serait-il pas salutaire pour Zuma de ne pas vouloir mettre en selle son ex-femme ?

Pour l’ANC qui perd de vitesse, qui doit se faire violence pour se refaire une santé, il est nécessaire de tirer un trait sur la vieille garde, un jeune leader pourrait porter haut le flambeau pour faire remonter la pente du déclin, sur laquelle l’a entraîné Jacob Zuma dans sa chute libre. Ce serait la solution pour reprendre les rennes du leadership en Afrique du sud, mais si l’ANC se perd dans des considérations nostalgiques et caduques, ou si Jacob Zuma bataille ferme pour reprendre pleinement les rennes de l’ANC… attendons de voir

Moïse Sidibé