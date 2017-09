Afrique du sud : clap de la fin pour les Gupta et les Zuma ?

Les parlementaires d’Afrique du sud n’en sont pas arrivés aux coups de poing, ils s’étaient contentés de s’invectiver un peu comme Trump et Jong-Un, bataille de chats, il y a rien que du vent. Trump est entravé par le Congrès et Jong-Un par Russes et Chinois. Aucun des deux n’aura l’occasion de mettre le feu à la mèche pour le grand feu d’artifice.

Par contre, c’est un peu plus sérieux pour les Gupta et pour les Zuma, la COSATU les a lâchés et il parait que ça va compter, contrairement aux querelles des parlementaires, la question de coup d’Etat institutionnel n’est plus évoquée.

La principale et puissante centrale syndicale du pays, la base d’appui de l’ANC est entrée en colère contre la gouvernance. On l’a entendu parler très défavorablement de Nkosazana Dlamini Zuma, la femme qui a renoncé à briguer un autre mandat à la Commission de l’Union Africaine sur avis de son ex-mari Jacob de venir prendre sa suite à la tête de l’ANC, les choses ne semblent plus ce qu’elles devraient être et c’est le choc pour elle, si elle était répudiée une seconde fois, cette fois par son parti.

Comment va se terminer cette saga ? On pense que Nkosazana Dlamini Zuma pourrait continuer de vivre comme si de rien n’était, pas Jacob Zuma auquel des comptes vont être demandés sur les poulaillers dorés de Ncandla, qui ont valu plus de 19 millions de dollars, d’autres parlent de 22 millions. Rembourser cette somme n’est pas trop la mer à boire pour Zuma, mais pour les Gupta qui devront payer plus cher. On se demande si les actions cédées aux tiers ne seront pas sujettes à des saisies administratives, mais quoi qu’il en soit, ils ont perdu gros en misant gros, sur du sable mouvant.

Dans la réalité des choses, il faudrait attendre pour se fixer, l’ANC est un parti qui a des capacités de réviviscence hors du commun, reste encore à savoir, pour la dernière fois, si ce parti va continuer à être subjugué par la fascination de Jacob Zuma.

Pour certains observateurs, le clap de la fin ne peut pas être un autre…