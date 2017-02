Votre quotidien en ligne a pu joindre le ministre du Commerce, Marc Yombouno, originaire de la ville de Guéckédou où des affrontements ont eu lieu mardi 07 février 2017 entre vendeurs de cola. Des accrochages qui, selon des témoins, ont fait des blessés graves après l’intervention de la gendarmerie. Marc Yombouno apporte des précisions.

« Mardi nuit, de retour de Kankan, j’ai été informé par mes services à Guéckédou qu’il y aurait eu des altercations entre une association des commerçants de cola et un autre groupe de commerçants de cola qui avait embarqué des noix de cola pour les acheminer à Conakry. Et le premier groupe de commerçants qui s’est constitué en association a dit que les autres n’ont pas respecté les règles en la matière. Ils ont donc dit que la cola ne devait pas venir à Conakry. A cet effet, il y a eu des prises de bec entre eux. Finalement, ils ont fini par se mettre main dessus. Ce qui a amené la gendarmerie de Guéckédou à intervenir. Malheureusement, il y a des personnes qui ont été blessées, je crois qui ont été conduites à l’hôpital préfectoral de Guéckédou pour des soins d’urgence. Ce sont ces informations que nous avons eues à notre arrivée », a expliqué le ministre.

Il dit avoir demandé à ses services de prendre contact avec le maire et les sages afin qu’ils puissent se retrouver et tenir une réunion à cet effet et surtout d’expliquent à tout le monde que les règles du commerce sont prises par l’Etat et non par des personnes qui peuvent s’ériger à la place de l’Etat pour fixer les règles du commerce fut-il un vendeur de cola qui est chef d’une association. « Au fait, il n’y a pas de syndicat, c’est un groupe de vendeurs qui se sont constitués en association. Même ce groupe ne peut pas prendre des règles en lieu et place de l’Etat », a précisé Marc Yombouno.

Et d’ajouter : « Nous sommes entrain de travailler sur cette soi-disant règlementation que cette association a élaborée. On a déjà eu les copies. Et nous allons travailler maintenant sur l’élaboration d’une règlementation, comme on l’a fait pour le café-cacao, la noix de cajou et actuellement la ferraille. Nous allons voir aussi comment règlementer la commercialisation de la noix de cola ».

Selon le ministre du Commerce, une réunion d’urgence a eu lieu mardi nuit à Guéckédou. « Les parties se dont comprises. Il n’y a plus de problème. Et heureusement, ceux qui ont été blessés et qui étaient à d’hôpital, il y a eu plus de peur que de mal. Il n’y a pas eu de cas de morts et prions Dieu que les blessés recouvrent leur santé », a-t-il indiqué.