A moins d’une semaine de la reprise des cours dans les établissements d’enseignement pré-universitaires, les autorités scolaires s’activent sur le terrain dans la répartition des nouveaux enseignants admis au dernier concours de recrutement à la fonction publique, a constaté sur place Guinéenews.



En mission à Boké, Alpha Mahmoud Diallo, le Directeur national de l’enseignement élémentaire, a déclaré ce lundi 6 février à la presse locale que les affections seront basées sur un certain nombre de critères.

A propos des contractuels d’Etat en situation de classe, il a déclaré qu’ils seront maintenus à leurs postes. « La circulaire est claire, les contractuels d’Etat en situation de classe, doivent être confirmés dans leur juridiction pour ne pas perturber la situation actuelle», a rassuré Alpha Mahmoud Diallo qui a également précisé que sa mission à Boké n’est pas de se substituer aux DPE ou à l’inspecteur mais plutôt de les appuyer pour assurer une répartition juste des enseignants.

«Nous avons recruté cette année 5000 enseignants qui sont repartis entre les régions administratives. Les listes sont arrivées au niveau des inspections régionales de l’éducation. Nous sommes en mission d’appui dans la région de Boké pour assurer une répartition juste des enseignants, entre les différentes directions préfectorales de l’éducation de la région », a-t-il expliqué.



Poursuivant, le Directeur national de l’enseignement élémentaire dira que les enseignants qui ont été mutés de Conakry pour les régions, sont repartis dans chacune des directions préfectorales de l’éducation conformément à un quota officiel qui doit être respecté par tous.

A la faveur de sa mission dans la région, il sillonnera l’ensemble des Directions Préfectorales de l’Education ainsi que l’IRE de Boké pour que d’ici le 13 février prochain, tous les enseignants soient mutés et qu’ils soient à leurs postes.

Aux ‘’petits malins’’, le directeur national de l’enseignement élémentaire martèle : ‘’…les enseignants engagés (instituteurs et professeurs) ne viennent pas pour remplacer les malades ou des gens qui préfèrent prendre leurs salaires sans travailler. Ils sont venus pour augmenter le taux de

scolarisation et combler nos besoins.»

Il faut rappeler qu’ils sont au total 368 enseignants de l’élémentaire contre 240 professeurs du secondaire qui sont mis à la disposition de l’inspection régionale de l’éducation de Boké et qui attendent leurs affectations. Parmi ceux de l’élémentaire, la DPE de Koundara bénéficiera de 119, celle de Boffa, 65. Quant à celles de Gaoual, Fria et Boké, elles auront respectueusement 130, 22 et 52 enseignants de l’élémentaire.