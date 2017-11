Affaire troisième mandat en Guinée : Alpha Condé a donné sa position

Alpha Condé, en tant que garant de la constitution guinéenne, en tant que président en exercice de l’Union Africaine, ne pouvait pas ne pas faire cette déclaration à la fois ambiguë et explicite sur la question de son supposé troisième mandat ?

En demandant le retour à l’ordre constitutionnel au Zimbabwe, il reconnait cependant qu’il y avait bien des choses qui n’allaient pas au pays de Robert Mugabe. En effet, le président Christopher Mutwanga de l’association des anciens combattant, les vétérans de la guerre d’indépendance, a été on ne peut plus être clair et catégorique : « la partie est terminée, nous ne laisserons pas Mugabe et sa femme continuer ». Après l’armée, la ZANU-PF, le Société civile, les anciens compagnons de lutte pour ‘indépendance, autant dire tout le Zimbabwe, il n’y a plus personne derrière « Bob » chez lui-même. Qui va prendre parti pour l’homme et laisser le peuple ?

Rex Tillerson abonde aussi dans le même sens : « le peuple zimbabwéen doit pouvoir choisir ses propres gouvernants »

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, le conseiller économique de Alpha Condé, qui est aussi son conseiller politique, a également fait connaître sa position. Tout en brodant les mérites de Mugabe, il a brocardé son obstination à mots couverts : Il demande à Mugabe de céder, les temps ont changé, ce qui s’est passé au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques africains et du monde. Il faut que Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité, c’est le message qu’il a transféré au président en exercice de l’UA, son ami. Merci, Monsieur le Président.

C’est un message à double destination et comme Alpha écoute bien ADO, sauf si on s’est planté comme un javelot, dans sa déclaration sur RFI, le petit doigt dit que la question du troisième mandat, qui a fait couler encre et salive, n’était qu’une illusion.

Les Guinéens peuvent applaudir tranquillement. Leur président a choisi l’histoire au présent. Au travail maintenant.