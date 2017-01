Tout le monde sait que la justice guinéenne cloche, mais pour le bien des Guinéens tôt ou tard, ne faudrait-il pas maintenant la pousser à un sursaut d’orgueil ? L’occasion est plus qu’opportune pour elle de se qualifier ou de se disqualifier à l’international. Le président Mamadi Kaba à qui nous faisons un chaleureux et amical coucou, a-t-il entendu parler de la méthode Coué et de l’effet Pygmalion ?

Continuer à asséner à quelqu’un qu’il est médiocre ne l’aidera pas à faire un effort et à se surmonter : « puisque l’opprobre est sur moi, qu’au moins je le mérite ». N’est-ce pas l’équivalent d’une anecdote très expressive de la Basse-Côte qui dit : ‘’quand tu dois être accusé de manger du chien, mange un gros et gras».

Le Guinéen lambda ne croit plus en la justice guinéenne. Celle-ci a fini par ne plus croire en elle pour se laisser aller à « manger du chien ».

Sur Lynx FM, le président de l’INDH a mis en exergue les capacités faibles des institutions guinéennes pour réussir un tel procès. Parlant ainsi des faiblesses des institutions guinéennes, ne parle-t-il pas également de la sienne ? Il parle de fuite en avant et il conseille aux Guinéens de se débarrasser de leur nationalisme. Il parle aussi du manque de moyens mais le Sénégal n’a pas jugé Hissen Habré avec ses propres deniers et la CPI ne juge ses prévenus que si les moyens viennent toujours d’ailleurs.

Dans le cas guinéen, Il semble que l’Union Européenne est prête à financer le procès, selon Salifou Damba, le trésorier de l’AVIPA. Pour l’Association des victimes et parents des massacres du 28 septembre, pour « Plus jamais plus ça en Guinée », il faut que l’affaire soit jugée au plus vite et en Guinée. La CPI sera obligé de reprendre l’instruction et d’entendre tous les acteurs et des centaines de victimes, ce qui pourrait prendre assez de temps.

L’INDH doit écouter les plaintes de l’AVIPA et non décider à leur place. Ensuite, ni Dadis ni Toumba, à moins qu’on ne se goure, ne souhaitent être jugés à la CPIoù ils ne pourront recevoir que des visiteurs de luxe, pas de leurs proches.

En dehors de tout cela, comment l’INDH pourrait se qualifier et contribuer à qualifier les droits de l’homme en Guinée pour l’avenir, si elle aussi fait la fuite en avant, en montrant qu’elle est incapable de gérer une situation ? Il ne s’agit nullement de nationalisme mais, c’est en forgeant qu’on devient forgeron.

L’occasion est là et la territorialité de l’infraction veut que la justice se fasse in situ, c’est-à-dire au plus près des lieux du crime et des victimes, sinon, les nazis n’auraient pas été jugés à Nuremberg mais à Washington, Moscou, à Paris ou à Londres. Enfin, la CPI ne peut prendre l’affaire en main que si la justice guinéenne se déclare incapable et incompétente, est-ce le cas ?

L’INDH aura sa place dans ce procès dans la plus noble des loges. Elle ne peut grandir que si ce procès aille à son terme sur le territoire national et si le nationalisme peut contribuer à parfaire notre justice, on n’a pas peur des mots.

Cependant, on donne raison à Mamadi Kaba, qui, pour son souci et pour l’honneur de son pays, met en avant les conditions de sécurité autour de Toumba. Parce que si jamais, il lui arrivait malheur, la Guinée n’aura pas la tête haute. La balle est donc dans le camp de Cheick Sako et de la Justice guinéenne. Un autre casse-tête, en perspective.