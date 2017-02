La Haute Autorité de la Communication (HAC) a ordonné ce lundi 27 Février 2017 via un communiqué dont Guinéenews détient copie, la suspension du journal «Les Échos de Guinée» pour une durée de six mois. Selon ce communiqué, cette suspension va du 1er mars au 31 août 2017.

La HAC estime que le journal ‘’Les Echos de Guinée’’ a publié à la Une de son numéro 424 paru le lundi 27 février 2017, une image ‘’pornographique’’. Ce qui constitue, a rappelé le communiqué de la HAC, une violation de la Loi Fondamentale dans son préambule et en ses articles 5 et 6 ; des dispositions de la Loi Organique L/2010/002/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse notamment les articles 44 et 107 ainsi que des règles de l’éthique et de la déontologie du métier de journaliste.

La HAC a notifié cette décision à l’Association Guinéenne des Editeurs de la Presse Indépendante (AGEPI) et aux autres associations de presse. Cliquez sur lien qui suit pour accéder au contenu du communiqué de la HAC:communique-hac

Par ailleurs, il faut rappeler que depuis bientôt deux semaines, des vidéos à caractère pornographiques agitent la toile et alimentent à foison toutes conversations dans les salons feutrés, les cafés ainsi que dans les taxis à Conakry. Des images qui ont amené le Procureur général de la Cour d'appel de Conakry à ouvrir le 25 février une information judiciaire.