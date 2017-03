Après l'histoire de ‘’sextape’’ attribué à tort ou à raison à M'Bany Sangaré, l'ex-Secrétaire général du ministère de la Jeunesse, les jeunes du RPG, le parti présidentiel, viennent de se fendre une déclaration dans laquelle, ils apportent leur soutien à leur Secrétaire National. Ce samedi 4 mars, M’Bany Sangaré a été triomphalement accueilli au siège national du RPG.

Du haut de la tribune, MBany Sangaré a salué et remercié les jeunes du parti pour l’accueil dont a fait l’objet. ‘’Cela m’a réconforté à plus d’un titre’’, s’en est réjoui.

«N’écoutez pas les détracteurs, des gens dont l’ambition est de distraire le parti et nous opposer entre nous pour affaiblir le RPG et le chef de l’Etat le professeur Alpha Condé. Mais ils se trompent, la lutte continue jusqu’à la victoire finale,» a clairement dit M’Bany Sangaré.

Dans une motion de soutien et de solidarité dont nous détenons copie, la jeunesse du parti a exprimé toute son indignation par rpport aux images qu'elle qualifie d’ ''escroqueries, d’illusions et de confusion’’ à l’encontre du patron de la jeunesse.

Lisez la déclaration !

Motion de soutien et de solidarité

Camarades militants, militantes et responsables politiques de toutes les instances du parti RPG Arc-en-ciel.

Par ma voix, au nom de la jeunesse du parti, nous profitons de cette auguste assemblée pour exprimer notre indignation relative aux images d’escroqueries, d’illusions et de confusions à l’encontre du Secrétaire Général du Bureau National de la Jeunesse pour le détournement de l’objectif politique.

En dépit de tout, nous lui adressons toutes nos gratitudes, nous lui sommes solidaires et nous partageons sa peine car, vous n’êtes pas sans savoir, que les ennemis que guettent pour ternir l’image du parti à travers les réseaux sociaux. Malheureusement pour eux, nous ne céderons pas aux diffamations et aux jeux politiques.

Nous lui rendons hommage, de son investissement personnel, parfois au-delà du raisonnable pour défendre la cause du parti. Nous lui sommes reconnaissants.

Aujourd’hui, encore plus qu’hier, il revient au Secrétaire Général de la jeunesse M’Bany Sangaré de s’armer du courage et de détermination pour que l’immense espoir pointé en lui depuis des années 90 ne meure pas, car les critiques et diffamations sont les choses qu’on peut facilement être évitées en disant rien, ne faisant rien. Vous n’êtes pas sans savoir, que tous les grands leaders ont embrassé les épreuves sans équivoques de leur époque.

L’objectif qui nous amine, est de sauver l’image du Parti, tout en répondant à la vision, aux aspirations et à la ligne politique du Parti en bannissant la haine et les désintoxications pour l’intérêt supérieur du Parti.

Par ailleurs, nous exprimons toutes nos reconnaissances au Président de la République, le Pr. Alpha Condé pour les récentes nominations, notamment celle de M. Sidiki Touré au ministère de la Jeunesse en qualité du Secrétaire général du département.

Nous ne saurons pas terminer cette déclaration, sans solliciter auprès de vous, de vous joindre à nous pour demander pardon à tous les responsables qui se sont sentis indignés par ces images d’escroquerie.

Vive la démocratie !

Vive le RPG Arc-en-ciel

Vive la jeunesse !

Lire vidéo:https://youtu.be/ZK8vfVJqPb4