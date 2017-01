Prévus pour ce jeudi 12 janvier , les réquisitoires et plaidoiries du feuilleton judiciaire opposant Mory Condé, le porte-parole des anciens travailleurs de Rio Tinto à deux de leurs responsables, ont été reportés au 2 février 2017, a-t-on constaté sur place au Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco.

Privée de son avocat titulaire Me Barry, la partie civile, par la voix de Me. Gilbert, a sollicité auprès du tribunal le renvoi de l’audience à la fin du rôle. Très déçu de cette décision, l’avocat de la défense, Me. Pépé Antoine Lamah a regretté le fait que la partie civile aie déclenché une procédure alors qu’elle n’est prête. Un signe qui dénote, estime la défense, que la partie civile n’est encore prête.

Au sortir de salle d’audience, Me. Pépé Lamah a indiqué à Guinéenews que ce renvoi est de trop pour ses clients qui s’attendaient à ce que ce dossier soit plaidé aujourd’hui.

Quoiqu’il en soit, Me. Pépé Lamah se dit surpris de constater que ses confrères de la partie civile n’étaient pas prêts pour présenter leur plaidoirie. Ce qui explique, a-t-il dénoncé, qu’ils sont ‘’déséquilibrés et dépourvus’’ d’arguments. Selon Me. Pépé, il faut trouver des moyens dilatoires pour empêcher la justice de prendre une décision saine. «Nous sommes dans l’assurance que c’est le dernier renvoi et qu’à la date du 2 février 2017, nous allons finir une fois pour toute ce dossier», a-t-il indiqué.

Dans le même sillage, Me. Pépé a rappelé que le but visé par la partie civile en engageant cette procédure contre son client, n’est pas juridique mais plutôt, extra-juridique. «Nous avons demandé la comparution des personnes qui ont mandaté les avocats d’agir en justice. Cette mesure a été ordonnée par le tribunal mais expressément, ces personnes n’ont jamais comparu. Dans les coulisses, nous avons la confirmation que ces personnes n’ont jamais constitué un avocat pour les défendre», a confié Me Lamah.

Le deuxième but visé par la partie civile, soutient Me. Pépé Antoine Lamah, est la dissuasion de son client Mory Condé dans sa lutte syndicale. Ce qui est, dira-t-il, une peine perdue. «L’action syndicale continue et elle va continuer jusqu’à ce que les droits revendiqués soient satisfaits», a prévenu Me Lamah.

La loi sur l’organisation judiciaire impose à la justice de trancher dans un délai raisonnable, a affirmé Me. Pépé Lamah qui précise que pour une procédure de citation directe laquelle la partie civile a consigné les moyens, des frais et des droits dans l’espoir de citation, qu’il est regrettable que cette même partie civile revienne dire dans l’audience qu’elle n’est pas prête. ‘’Nous estimons que c’est un abus alors qu’on ne doit pas abuser de la justice. Il faut que la justice prenne ses responsabilités d’en finir avec ce dossier, une fois pour toute’’, a-t-il fait savoir.

Apparemment très réconforté par le soutien de ses camarades, l’accusé Mory Condé entend poursuivre sa lutte contre toutes formes d’injustice et de corruption…dont les travailleurs de la compagnie Rio Tinto Simfer sont victimes. Il faut par ailleurs rappeler que les avocats de la partie civile n’ont voulu faire aucun commentaire à la presse. Voir vidéo: https://youtu.be/lfue3le8FfU