Le feuilleton judiciaire qui oppose des cadres de la compagnie Rio Tinto (Boubacar Doumbouya et Mamadi Camara) à Mory Condé, le porte-parole des anciens travailleurs de ladite société, tire inexorablement vers sa fin. L’affaire a été renvoyée ce jeudi 29 décembre au 12 janvier 2017 pour des plaidoiries et réquisitoires, a-t-on constaté sur place.

Au sortir de l’audience, Me. Pépé Antoine Lamah, l’avocat de Mory Condé s’est dit très satisfait parce que, selon lui, deux informations capitales se sont confirmées dans salle. La première, c’est que, soutient-il, les sieurs Boubacar Doumdouya et Mamadi Camara sont ceux qui faisaient toutes les propositions avant qu’elles soient validées par la Direction générale de Rio-Tinto.

«Deuxièmement, vous avez entendu avec beaucoup d’émotions, les témoignages de Abou Soumah, et de Mohamed Donzo. Le premier est l’une des victimes de licenciement injuste et discriminatoire. Cela veut dire que dans ce dossier, les propos qualifiés de diffamatoires sont vérifiés. Nous sommes convaincus que nous sortirons dans cette affaire les mains hautes et indubitablement, Mory Condé sera relaxé», espère Me Pépé qui a dénoncé le fait que lors des précédentes audiences, la partie civile ait posé une défiance à l’autorité judiciaire. Pourtant, a-t-il affirmé, lorsque le tribunal ordonne une mesure, toutes les parties ont l’obligation de la respecter.

«Vous avez remarqué que pendant l’audience dernière, ces deux prétendues victimes n’ont pas répondu à la convocation du tribunal. Elles ont réitéré les mêmes comportements aujourd’hui. L’affaire étant renvoyée au 12 janvier 2017, je vous donne ma tête à couper que les nommés Mamadi Camara et Boubacar Doumbouya ne viendront pas. Tout simplement, ils n’ont jamais porté plainte et n’entendent pas de le faire. De toutes les façons, nous irons très loin dans ce dossier. C’est suffisamment grave de porter plainte au nom et au compte d’un citoyen qui ne vous a pas donné mandat. D’ailleurs, cela va au-delà des procédures judiciaires. Il n’est pas exclu que dans l’avenir M. Mory Condé soit amené à engager une mesure disciplinaire contre mes confrères de la partie civile au niveau du conseil de l’ordre des avocats de Guinée».

Il faut, par ailleurs, rappeler que l’avocat titulaire de la partie civile Me. Sanoussy Barry était absent à l’audience d’aujourd’hui. C’est son confrère Me. Gilbert qui a participé au débat après avoir sollicité un report de l’audience sans succès. Voir vidéo:https://youtu.be/0JDjZbrZ3AY