Affaire Oustaz Taïbou: la défense évoque une affaire commerciale et la Cour rejette l’audience au 6 novembre

Insatisfaits du verdict du Tribunal de première instance de Mafanco qui a condamné le prédicateur et sa femme à des peines de prison, les avocats du couple ont interjeté appel au près de la Cour d’Appel de Conakry. Depuis quelques semaines, le procès s’est donc ouvert à nouveau à la Cour d’Appel. La journée d’hier lundi a été marquée par les plaidoiries. A la sortie de l’audience, la partie civile s’est montré devant la presse, très confiant.

« Quand un premier juge d’instruction croit que le prévenu a commis une faute notamment l’escroquerie et que le juge de fond confirme qu’il y a eu bel et bien de l’escroquerie, je ne m’attends pas à ce qu’un juge d’Appel devant lequel personne n’a développé un seul motif juridiquement soutenable, infirme le jugement comme le requiert le ministère public. C’est sans objet.

Donc moi, je n’ai pas beaucoup de démonstrations à faire, j’invite seulement le juge d’appel à suivre les deux premiers magistrats qui ont examiné cette affaire dans le détail », déclare Me. Salif Boiro. Il soutient que le droit est une science comme toutes les autres. En principe, affirme-t-il, si on applique la loi, on ne peut pas ne pas confirmer ce jugement »

En outre, Me. Boiro demandé au juge d’appel de majorer les dommages et intérêts réclamés lors du premier jugement au tribunal de Mafanco.

La défense, de son côté, affiche son espoir de voir le jugement contre lequel ils ont interjeté appel, infirmé par la Cour.

Pour Me. Moussa, leur espoir est fondé sur le fait que ce sont des relations purement commerciales qui ont existé entre le couple Bah et Thierno Nouhou. La preuve, dit-il, il ne peut pas donner des devises et réclamer du franc guinéen et que cela soit de l’escroquerie. Parce que si c’est l’escroquerie, cela suppose que ce soit la chose qui a été remise qui soit réclamée. Mais, si nous prenons la devise par rapport au franc guinéen, c’est déjà deux monnaies différentes. Donc, il n’y a que par l’échange qu’on peut partir d’une devise pour le franc », a expliqué Me. Moussa. Le procès a été renvoyé au 6 novembre prochain.

A rappeler que le célèbre prédicateur islamique, Oustaz Taïbou Bah et son épouse Hafsa Baldé sont poursuivis pour ‘’escroquerie’’ portant sur un peu plus de 8 milliards de francs guinéens par le jeune cambiste Thierno Nouhou Diallo. Le couple avait été reconnu coupable par le tribunal de première instance de Mafanco des faits d’escroquerie. Oustaz avait alors écopé d’une peine de 18 mois de prison dont 12 assortis de sursis et au paiement d’une amande de 20 millions. Quant à son épouse, elle a écopé de 15 mois de prison ferme et une amende de 30 millions.