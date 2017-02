Blanchi par un arrêt de la Cour d'Appel, rendu le lundi 6 février, c'est ce jeudi 9 février que le Consul de la Guinée a recouvré sa liberté. Après plus d'une année à la grande prison de Conakry, il recouvre enfin sa liberté à la grande satisfaction de son avocat et de sa famille. « Cela a été dur et long mais Dieu merci, la justice a fini par triompher », a exprimé l'avocat du Consul, Me Salif Béavogui.

Condamné en première instance à 18 mois de prison ferme pour ''complicité d'usage de faux'', Mamadouba John Sylla a été déclaré non coupable au second degré. «Je suis victime d'un règlement de compte», s'était pourtant défendu le diplomate guinéen mais sans parvenir à convaincre le juge du tribunal de première instance de Kaloum.

Dans les détails, Mamadouba John Sylla avait indiqué qu'on lui reprochait juste d'avoir donné son avis favorable sur des passeports guinéens en partance pour le Mexique. « Ce n'est pas lui qui a délivré les passeports et il n'est pas celui qui les fabrique. Alors pourquoi l'inculper pour complicité de faux et usage de faux », s'était étonné son avocat, Me Salif Béavogui.