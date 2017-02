Le Souverain Marocain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la tête forte délégation, est incessamment attendu à Conakry pour visite de travail et d'amitié de 48 heures.

En attendant l'atterrissage de l'avion royal, c'est une véritable ambiance de fête qui règne ici à l'aéroport International de Conakry Gbessia. L'entrée de l'aéroport est littéralement pris d'assaut par plusieurs centaines de personnes ayant effectué le déplacement pour assister à cette réception que les autorités souhaitent grandiose.

Majoritairement composée de femmes et jeunes, cette foule compacte de personnes danse et chante au rythme des sonorités et danses traditionnelles tirées du riche patrimoine culturel de la Guinee.

Ces femmes, munies des fanions aux couleurs des drapeaux guinéen et marocain, entonnent des chants à d'honneur du président Alpha Condé et son illustre hôte, Sa Majesté le roi Mohammed VI.

A la rentrée de l'aéroport, l'impression dispositif sécuritaire déployé, largement dominé par des éléments de la garde présidentielle, reste sur le-qui-vive et n'entend rien laisser au hasard. L'accès y est strictement conditionné par la présentation de l'accréditation délivrée par la présidence pour cette réception du roi.

Pour acceder au tarmac de l'aérogare nationales, chaque personne est obligé comme d'habitude de soumettre au contrôle dpar le scanner.

Déjà plusieurs membres du gouvernement, des présidents des institutions républicaines, des Ambassadeurs accrédités en Guinée, des représentants des organismes internationaux ainsi que les officiers superieurs du haut commandement de l'arme, de la gendarmerie, de la police et de la douane, sont arrivés.

Sur le tarmac, la puissante communauté marocaine en Guinée est remarquablement représentée en compagnie des représentants de l'association des anciens étudiants guinéens au Maroc.

Quant à Nouba nationales, ses éléments sont en plein dans les ultimes répétitions des hymnes nationaux guinéen et marocain. Pour sa part, la presse marocaine qui est puissamment mobilisée avec un déploiement impressionnant de son armada de matériels, est à pied d'oeuvre pour, apprend-on, une retransmission en direct de cette grande réception. Le tout sous le regard discret des éléments des forces royales marocaines.

Il faut préciser que de Kaloum à l'aéroport Gbessia, tout le long de l'autoroute Fidel Castro, des groupes de femmes pour la plupart habillées en uniformes, ainsi que des groupes d'animations musicales sont disposées.

Enfin rappelons-le, cette visite du Roi Mohammed VI qui est placée sous le sceau du raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Maroc, est la deuxième du genre en moins de cinq ans à Conakry depuis que le président Alpha Condé a pris les rênes du pays.

Nous y reviendrons.

Depuis l'aéroport international de Conakry-Gessia, Camara Moro Amara pour Guineenews