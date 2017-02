Présent dans la salle lors des débats ayant conduit à l’adoption du point 2 de l’accord politique, Dr Faya Millimono du Bloc Libéral (BL), jusque là opposé à l’adoption de ce point, considère le geste des députés comme un recul de la démocratie et de l’Etat de droit dans le pays. Interrogé par Guinéenews, le leader du BL promet de saisir la Cour Constitutionnelle.

« D’abord je vous remercie de l’opportunité que vous m’offrez de revenir sur cette journée que nous considérons globalement avoir été marquée par un recul de la démocratie et l’état de droit dans notre pays. Nous étions dans la salle. La seule institution républicaine, habilitée à voter les lois, n’a même pas été capable de respecter son propre règlement intérieur et cela, par l’excès de zèle du président de l’institution » a dénoncé d’entrée Dr Faya Millimono.

Pour lui, il est clair que cette question du mode de désignation des chefs de quartiers et de districts était beaucoup plus une question d’égo personnel pour certains qu’une question d’attachement aux valeurs. « En écoutant toutes les interventions, on s’est aperçu, qu’en réalité, tout le monde est d’accord qu’on est en train de poser un acte qui peut conduire le pays à des problèmes sérieux. Mais on le fait quand même par intérêt personnel et d’égo personnel. Le fait que l’assemblée nationale, par la voix de son président, n’a pas examiné la motion de procédure de l’UFR qui aurait permis aux députés de choisir en toute liberté et en toute connaissance de cause, sans avoir peur de représailles de leurs partis, le fait donc que le président ait refusé d’examiner démontre clairement que la procédure qui a amené au vote était complètement baisée. Et si la procédure dans son ensemble est biaisée, naturellement l’acte auquel cette procédure a conduit, qui est le vote, nous le considérons illégal » a-t-il poursuivi.

Le président du BL entend soumettre à la Cour Constitutionnelle une requête. « Et cette question de procédure qui a amené au vote, ça sera parmi les arguments que nous présenterons à la Cour », a-t-il précisé.

Le président du BL félicité tout de même le groupe parlementaire des républicains, les députés non inscrits et le député uninominal UFDG de Dixinn pour leur courage et leur attachement aux valeurs et aux principes. « L’autre chose que nous avons observée, c’est qu’il y a eu des députés qui ont tenu jusqu’à la fin en restant du côté du peuple. Il faut signaler pour cela l’action courageuse du groupe parlementaire des républicains, avec à leur tête Dr Deen Touré. Là il faut vraiment louer leurs efforts, il faut les féliciter parce qu’ils ont fait preuve d’attachement aux valeurs et aux principes. Et il faut également féliciter beaucoup de députés non inscrits notamment Dr Ousmane Kaba. J’avais constaté à un moment donné que tous les députés non inscrits avaient quitté la salle. Ce sont le Dr Ousmane Kaba, Sila Bah, Holomo Koni Kourouma et Mamadi Diawara. Tous ceux qui étaient là, par cet acte qu’ils ont posé, ont montré leur attachement aux valeurs et aux principes. Mais je salue c’est surtout l’action de député uninominal de Dixinn qui est du groupe parlementaire des libéraux-démocrates, un groupe qui a montré plus de zèle que l’argument. Parce que tout ce qu’il a eu à faire comme communication c’est beaucoup plus le zèle à la satisfaction des besoins particuliers aujourd’hui que, véritablement un attachement aux valeurs et aux principes. C’est ce député là qui a été le seul finalement, puisque le vote a été fait à main levée, il a bravé les consignes données par son parti pour s’opposer », a-t-il fait savoir.

Pour Dr Faya Millimono, l’histoire aura retenu que, l’assemblée nationale, s’il se dit globalement déçu d’elle, il y a une raison de féliciter les hommes et les femmes qui sont restés fidèles à leurs convictions de défendre les acquis démocratiques. « Les autres sont prêts à fouler au sol pour des intérêts qui leur sont personnel », a-t-il souligné.

Le président estime que pour toutes ces raisons, le combat ne doit pas s’arrêter là. « S’il a momentanément pris fin à l’hémicycle, il continuera parce qu’on n’est pas prêt à reculer », a-t-il déclaré.