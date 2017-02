L’adoption du point 2 de l’accord politique du 12 octobre 2016 continue de susciter la polémique. Des voix continuent de s’élever pour dénoncer ce qu’elles qualifient de violation grave de la Constitution. C’est le cas d’El hadj Alpha Ibrahima Sila Bâ, président du Parti Guinéen pour le Renouveau et le Progrès (PGRP), député national et coordonnateur du front pour la défense du droit des citoyens.

« Ce qui se passe aujourd’hui est extrêmement grave et regrettable, parce que les deux partis, l’UFDG et le RPG veulent prendre ce pays en otage et imposer leur loi. Ils se partagent le pouvoir entre eux. Et ça, c’est ce qu’ils cherchent, simplement se partager le pouvoir. Il n’y aucun esprit de respect des lois, aucun esprit de savoir ce que l’adoption de cette loi pourrait avoir comme conséquence sur le futur du pays », a dénoncé Alpha Ibrahima Sila Bâ.

Pour lui, cette disposition de la loi électorale ne favorisera pas la stabilité tant souhaitée dans le pays : « Quand on dit qu’on cherche la stabilité pour pouvoir travailler, je crois qu’il faut prendre les leçons de ce qui s’est passé. On a vu des postes où des responsables ont été désignés par des partis politiques. Ça a toujours entraîné des problèmes. Et ça atteindra des problèmes. Et la quiétude que nous cherchons, nous ne l’aurons jamais. La Constitution est claire, le vote est universel, direct et secret. Et toute disposition de la loi contraire est nulle et de nul effet. Aujourd’hui, ils veulent passer par des désignations pour nommer les responsables de districts et de quartiers. C’est inacceptable », a-t-il martelé.