Un nouveau code électoral pour la Guinée est disponible depuis ce jeudi 23 février 2017. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté avec une grande majorité la proposition faite lors des accords politiques du 12 octobre dernier malgré la discorde que le point 2 a semée. A Labé, les points de vue divergent au niveau des bases locales des partis politiques, constate sur place Guinéenews.org.

Sur les 113 députés présents lors de la session, plus de la moitié ont voté pour l'adoption de ce code. En l'occurrence les députés des deux grands groupes parlementaires, le RPG Arc-en-ciel et les Libéraux démocrates.

Aliou Laly Diallo, responsable de la Jeunesse de l'UFDG de Labé se dit satisfait. « Nous sommes satisfaits qu'on obtienne enfin un code électoral amendé et adopté par une majorité écrasante des députés de l'Assemblée nationale parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 94 ou 95 voix pour et 8 contre. Le manque de toilettage de ce code freinait presque le processus menant à des élections communales et communautaires.», affirme Aliou Laly.

Pour sa part, Marouf Thiam du Bloc Libéral, un parti qui s'est toujours opposé à l'adoption de ce code, parle d'une violation des principes démocratiques. « Nous pensons que c'est une violation des principes démocratiques qui régissent la vie politique du pays. Même s'il n'y a pas de démocratie, nous devons savoir que tenir compte de l'avis des minorités aussi c'est l'exercice de la démocratie.», estime le Fédéral du BL à Labé.

Vu que ce nouveau code ne favorise pas les minorités et que désormais certaines prérogatives vont être retirées à la société civile (comme la direction de la CENI), certains font part de leur frustration estime. « Ce sont les partis politiques qui savent qu'ils n'ont pas de base, qui s'agitent. Si je prends l'exemple de certains responsables de la société civile, c'est parce qu'ils savent que si ce nouveau code est adopté, la société civile ne pourra plus tenir les rênes de la CENI. C'est pourquoi, ils s'agitent eux aussi. Alors qu'ils savent, jamais ils n'ont pu organiser une élection transparente en Guinée » fustige Aliou Laly.

Du berger à la bergère, Mr Thiam, le Fédéral du Bloc Libéral réplique en ces termes: « ce n'est pas seulement le Bloc Libéral qui avait fait front contre les accords, il y a également la société civile. Et on ne peut pas dire que la société civile est minoritaire en Guinée. C'est dire que ce n'est pas une question de base, c'est une question de principe et de droit. »

Joint au téléphone, Idrissa Camara, responsable de la section RPG Arc-en-ciel de Labé 2, affirme qu'il est aussi content de l'adoption de ce code électoral.

Nos tentatives d'avoir une réaction d'un représentant de l'Union des Forces Républicaines (UFR) ont été vaines. Cependant, Marouf Thiam affirme que son parti ne compte pas baisser les bras. Le combat continue et des dispositions idoines vont être prises pour faire respecter la volonté du peuple.