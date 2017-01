Après la non adoption du code électoral par l'Assemblée Nationale comme c'était prévu le mercredi dernier, c'est un nouveau bras de fer qui semble naître entre opposition et mouvance présidentielle. Désormais, il est clair pour tous les bords que ça soit politique ou société civile que les élections communales qui étaient prévues au mois de février prochain n'auront finalement pas lieu à cette date.

Interpellés sur cet énième échec du dialogue politique inter-guinéen, les bases locales des partis d'opposition à Labé expriment leur déception et se lancent des piques.



Aliou Laly Diallo, responsable de la jeunesse de l'Union des forces Démocratique de Guinée (UFDG) regrette : " Vu la lenteur, vu l'évolution du dossier, vu même le réaménagement du code électoral, nous nous rendons compte que cette fois-ci encore qu'il est impossible d'aller aux élections au mois de février si réellement on respecte les textes. "



Sur la même logique, Mamadou Morou Sow de l'Union des Forces Républicaines( UFR) lance : " Il est évident que les élections communales ne peuvent pas avoir lieu au mois de février. Parce que entre le jour du décret et la tenue des élections, il doit y avoir forcement 60 jours. Et on a tous vu que les accords ne peuvent plus se tenir. "



" C'est la mouvance et l'UFDG ainsi que leurs alliés qui se sont substitués à la Commission Electorale Nationale Indépendante( CENI), donc il fallait s'attendre à cette situation ", a de son côté affirmé Marouf Thiam du Bloc Libéral.



" C'était prévisible, vaut mieux aller avec le respect de la loi ; quelque soit la rigueur de cette loi quand cela peut favoriser la quiétude et la transparence. Malheureusement, et la mouvance et l'UFDG et ses alliés se sont substitués à la CENI dans ce rôle. La définition d'une date ou d'une période par rapport au déroulement des élections, ça ne se fait pas" martèle-t-il.



La CENI est une institution partisane poursuit Aliou Laly Diallo. " La CENI aujourd'hui est sous ordre du Pr Alpha Condé. Depuis qu'on a signé les accords, la CENI a arrêté toute activité, alors qu'elle devrait continuer les activités et qu'on puisse aller aux élections avec le fichier actuel mais après ces élections qu'il est question que l'institution soit reformée. Donc, à partir du moment qu'ils vont partir après ces élections communales ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues ", conclut M. Diallo.



Pour l'heure, aucun membre de la mouvance n'a put être joint à cet effet par notre rédaction.