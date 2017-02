Le nouveau code électoral a été adopté ce jeudi 23 février 2914 par la majorité écrasante des députés présents. Au nom du groupe parlementaire alliance républicaine, Dr Deen Touré, président dudit groupe, a dans son explication de vote dénoncé l’attitude du ministre de l’Administration du Territoire, rappelé les situations conflictuelles que l’adoption du nouveau code électoral pourrait causer avant d’inviter ses députés à voter contre.

Dr Deen Touré a tout d’abord fait savoir que le projet d’amendement des dispositions de la loi organique L/2010/001/CNT du 24 mai 2010 portant code électoral, qui a été soumis au parlement pose d’entrée de jeu des problèmes de fond et de forme aux yeux des députés de notre Groupe.

Concernant la forme, le président du groupe parlementaire alliance républicaine a rappelé les différentes démarches entreprises auprès de la commission des lois et du président de l’assemblée nationale dans le cadre du respect de la constitution. Les préoccupations de l’alliance républicaine n’ont pour autant pas fait objet de débats approprié, par conséquent n’ont pas prospéré bien que fondées au plan de la procédure parlementaire, a-t-il indiqué.

Ce pendant, au plan du fond, le groupe alliance républicaine a fait deux observations. Premièrement pour le groupe, le code électoral en harmonie avec le code des collectivités rentrent dans le domaine sacré du bloc de constitutionnalité. « Les élaborer et les adopter en tant que loi organique sans la parfaite compatibilité entre les deux dans le but de régler sporadiquement un conflit politique est un problème en soit qui mérite l’attention de nous tous.

Deuxièmement, il estime que les accords de 2016 n’avaient qu’un seul point à savoir l’examen et la solution dans un cadre légale des points non exécutés des accords de 2015. Le rajout de points imprévus, amène aujourd’hui dans les lois électorales des dispositions conflictuelles avec les citoyens et avec la constitution, a souligné Dr Deen Touré.

Pour prévenir ces conflits ou en sortir, a-t-il indiqué, les acteurs politiques font appel à des accords ou arrangements politiques comportant fréquemment des clauses de droit souvent en inadéquation avec la constitution dont l’instrumentalisation pose toujours problème dans nos pays.

« Le climat de tension qui en résulte nous conduit à l’examen de la relation entre la constitution et les conventions politiques. On se rend compte que les accords politiques surgissent pour bouleverser la pyramide des normes et conférer une certaines primautés aux règles qu’ils édictent par rapport à la constitution. On assiste dans ces conditions tel que s’est arrivé chez nous à la naissance de nouvelles règles, hâtivement convenue qui affaiblisse la constitution et les rapports sociaux dans le but éphémère de résorber une crise politique », a expliqué Dr Deen Touré.

Et d’ajouter : « On trouve un exemple de cette dérive politique et juridique dans le point 2 des accords politiques du 2016. Ce qui matérialise les idées Montesquieu quand il dit dans « de l’esprit des lois que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».

Il a ainsi exprimé des divergences profondes quant à l’introduction dans le code électoral du point 2 des accords 2016 relatif au mode de désignation des conseillers et président de conseil des quartiers et districts sur le territoire national.

« Notre groupe parlementaire ne peut ni comprendre, ni accepter que la loi ayant dessaisie la puissance publique de la possibilité de désigner des chefs de quartier et des districts en faveur des citoyens qui doivent les élire, que cette loi soit remplacée par une autre loi qui dessaisie les citoyens de la possibilité d’élire leur conseiller à la base en faveur des partis politiques et autres entités qui doivent les nommer », a déploré le député.

Pour lui, cela constitue un recul administratif et politique grave pour le pays. Sachant très bien que la puissance publique est une propriété des populations dans leur entièreté et que les partis politiques sont propriétés des groupes d’hommes et non pas de vocation à nommer les agents publics, a-t-il ajouté.

Du rôle du ministre de l’Administration du Territoire

S’adressant au ministre en charge de l’administration du territoire, l’alliance républicaine, estime qu’il a cédé aux pressions politiques. « Vous vous êtes comporté beaucoup plus en président du cadre de dialogue qu’en ministre de la république, Vous avez défendu les positions des structures politiques contre celle des citoyens que vous administrés. Vous en avez fait un point d’honneur et un engagement personne devant les députés. Vous avez admis avec nous que la mise en place par décision consensuelle des 128 délégations spéciales constituaient128 anomalies administratives réellement ressenties par votre département. Nous nous comprenons pas pourquoi par la même voie, les mêmes causes provocant les mêmes effets, vous vous engagez à mettre en place 3 743 autres anomalies administratives et plus dans les quartiers et districts ; ce qui rendra votre administration ingérable au regard de leur mode de désignation, de révocation ou de remplacement ».

Aux responsables politiques et de la société civile

Aux responsables politiques et de la société civile Dr Deen Touré a rappelé que le rôle des chefs de quartiers et de districts vont au-delà des questions électorales : « A Messieurs les dirigeants des structures politiques et de la société civile, nous disons que les chefs de quartier et de district ne sont pas là seulement pour les questions électorales dans lesquelles ils ont peu à faire si la CENI et ses démembrements sont bien structurés et fonctionnels. Les chefs de quartier et de district sont ces personnes et personnages qui dans un passé révolu mais mémorable et persistant, font office de police judiciaire à la base par lesquels passent plusieurs interpellations, plusieurs convocations et plusieurs exécution de décision de justices. Ces chefs de quartiers et districts sont également les premiers responsables de la tranquillité sociale et publique à la base. A ce titre, ils président les bureaux de conflits dans les localités où ils font des conciliations, réconciliation et gestion sociale de divers conflits. Il faut dire aussi, qu’ils sont les premiers escaliers dans le fonctionnement de l’Etat civil. Ils attestent dans la plupart des cas de naissances et de décès dans ces localités. En fin les chefs de quartier et district s’occupent de relais du développement endogènes de la localité et demeures le symbole de lien entre les familles. En d’autre terme, ils restent un maillon fort dans le tissu national ».

Aux auteurs du mode de désignation des chefs de quartiers et districts

« Je voudrais m’adresser à vous pour vous dire que nous avons le devoir de préserver et de sauvegarder les acquis des populations qui nous ont élu à la fonction prestigieuse et honorifique de député. Ils nous ont élu pour les représenter et non pour les remplacer. Nous devons aussi savoir que l’un des objectifs de la séparation de pouvoirs en démocratie est de permettre à un pouvoir d’arrêter ou de corriger les excès ou les erreurs d’un autre pouvoir. Dans le cas d’espèce, nous avons aujourd’hui le devoir de corriger en tant que pouvoir législatif les erreurs du pouvoir exécutif par notre vote », a souligné Dr Deen Touré.

« Je voudrais que nous comprenons tous qu’au plan normatif et même allégorique, 99% d’ordre plus 1% de désordre est égal à 100% de désordre, ce qui s’illustre aujourd’hui par le projet de code électoral qui est empoisonné par un seul article comportant le point 2 des accords politiques du 12 octobre 2016 », a conclu le président du groupe parlementaire avant d’inviter ses députés de voter contre le projet d’amendement du code électoral par esprit d’équité et de justice pour les concitoyens.