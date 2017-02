La plénière de la session extraordinaire du parlement sera consacrée ce lundi 20 février 2017à l’examen et à l’adoption des textes portant code électoral et code des collectivités locales en République de Guinée. Alors que l’UFDG prône l’adoption de ces textes de loi, l’UFR de Sidya Touré annonce garder sa position de voter contre le point 2 de l’accord politique, qui donne la possibilité aux partis politiques de nommer les chefs de quartiers et de districts.

Selon Dr Deen Touré, cinq points sont à l’ordre du jour dont le plus important est celui concernant les lois électorales. Il s’agit d’une loi de 114 articles, dont deux seulement posent aujourd’hui problème, notamment ceux portant sur les dispositions mises en place pour les quartiers et les districts. Le dialogue du 12 octobre 2015 proposait que le parti ou les entités venant en tête à l’issue des élections nomment les responsables des quartiers et districts. Un point qui a été tout de suite désapprouvé par l’UFR et ses alliés.

« Le groupe parlementaire alliance républicaine, composée des députés de l’UFR et de l’UPG, décide de reconduire sa position antérieure pare qu’il n’y a eu aucune amélioration dans le débat. Il n’y a pas eu de nouveaux points, il n’y a pas eues de nouvelles mesures et on veut toujours mettre en l’état le point deux de la loi électorale. Tout le monde sait que ce point deux est anticonstitutionnel, il fragilise la nation, il est un retard administratif et un recul pour la démocratie dans le pays », a expliqué le président du groupe parlementaire alliance républicaine.

Selon lui, en clair, le texte tel qu’il était, les listes arrivant en tête dans les quartiers, vont désigner les chefs de quartiers et de districts et des conseillers au prorata des résultats obtenus aux élections. Alors que d’après la loi, un parti n’a pas vocation à nommer un chef de quartier ou de district, a-t-il souligné.

« La position du groupe est toujours contre le point deux de l’accord. En plus de l’alliance républicaine, beaucoup de groupe y compris celui de l’UFDG et du RPG-arc-en ciel rejoindront notre position parce que nous sommes dans la bonne position pour la nation guinéenne », a jouté Dr Deen Touré.

« Nous avons 20 députés sur la liste que nous avons fait circuler contre le vote. Pour parler simplement, c’est que le RPG et l’UFDG veulent se partager les chefs de quartiers, c’est tout. C’est ce qui est la réalité. C’est l’administration qui a nommé les chefs de quartiers et qui continue de les nommer. Alors, l’UFDG saute là-dessus pour avoir sa part des quartiers. C’est cela le fond du problème. C’est pourquoi elle tient à ce que le texte passe en l’état », a précisé le député Ibrahima Bangoura.