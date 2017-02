Par arrêté numéro 2016/7790/MFPREMA/DNGC, signé le 29 décembre 2016 par le ministre de la fonction publique, Sekou Kourouma, deux mille cent deux (2102) travailleurs sont mis à la retraite.

Il s'agit des fonctionnaires et contractuels de divers cadres uniques et corps, en service dans plusieurs departements, gouvernorats, préfectures et communes qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite au 31 décembre dernier.

Au nombre de ces mises à la retraite, figurent entre autres, 46 fonctionnaires du minitère de l'économie et des finances, un de l'assemblée nationale, 16 du ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, etc.

Faut-il noter enfin que depuis quelques jours les contractuels enseignants non admis au concours de recrutement à la fonction paralysent le pays. Les élèves ont emboîté les pays pour manifester eux-aussi contre l'absence des enseignants dans les salles de classe. À ceux-ci s'ajoutent la protestation d'autres fonctionnaires recrutés à la fonction publique, mais non pris en charge par l'Etat. Le département de tutelle cri aux falsifications de diplômes ce que les manifestants réfutent catégoriquement.