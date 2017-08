Administration: les scepticismes d’un député de l’UFDG après l’érection de Linsan et Tarambaly en sous-préfectures

«Un seul district ne peut pas faire une sous-préfecture»

Suite à la récente érection de deux districts en sous-préfectures (Tarambaly dans la préfecture de Labé et Linsan dans la préfecture de Kindia), Cellou Baldé, le député uninominal UFDG de Labé, a exprimé des doutes sur les critères qui ont prévalu à la prise d’une telle décision et prévient que cela ne sera pas aussi facile au niveau de l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, le député Cellou Baldé précise : «vous savez souvent, il y a des éléments indissociables entre le découpage administratif, territorial et un peu l’érection d’une entité en collectivité locale. Au niveau de l’article 72 de la Constitution, toutes les matières qui relèvent du domaine de la loi sont décrites. Et l’érection des entités en collectivités locales, que ça soit des communes urbaines ou rurales, en région, relève du domaine de la loi. Le découpage territorial, notamment l’érection en sous-préfecture, en préfecture, relève du domaine réglementaire. Les critères sont là, mais ce sont des critères combinés, parce qu’au niveau de l’érection en préfecture ou en sous-préfecture, il y a les critères liés à l’étendue géographique. Quand on veut parler d’une entité comme ça, il faudrait bien qu’il y ait un espace géographique. Et après, il faut qu’il y ait une population, il faut qu’il y ait des districts ou quartiers qui composent cette sous-préfecture-là, parce qu’un seul district ne peut pas faire une sous-préfecture.», déclare-t-il.

Pour faire d’une sous-préfecture une collectivité locale, il y a plusieurs critères à remplir, soutient le député. « Quand demain, les autorités vont décider de déposer un projet de loi pour faire de Taran ou d’une autre sous-préfecture une collectivité locale, il faudrait bien que nous, au niveau de l’assemblée nationale, on revienne d’abord au niveau des critères parce que dans l’exposé des motifs du projet de loi introduit par le gouvernement, ils vont décrire les conditions et les étapes qui les ont conduits à faire de Taran une sous-préfecture. Donc, nous allons commencer par étudier la pertinence de ces conditions-là pour décider en notre âme et conscience et sur la base de la loi, est-ce que ces critères-là ont été bien remplis ou bien ça n’a été que le résultat d’un populisme politique pour en faire une commune rurale », prévient-il.

Abordant la question de la sous-préfecture de Kassa, Cellou Baldé trouve que c’est un cas très complexe. « Conakry n’est pas une préfecture, c’est une zone spéciale. Une sous-préfecture qui n’est pas rattachée à une préfecture, donc c’est compliqué. Les communes rurales relèvent des sous-préfectures chez nous. Donc, aujourd’hui, il y a un problème à ce niveau-là. Et demain, dans la Constitution du 7 mai 2010, avec la régionalisation du développement, il y aura un conseil de ville qui va regrouper les cinq communes. Donc, ce qui fait que le dossier est venu deux fois au niveau de l’assemblée nationale et nous avons estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de cohérence dans ce projet.», explique Cellou Baldé, le député uninominal de Labé.

Ceci sous-entend que ces sous-préfectures nouvellement créées par le chef de l’État ont encore du chemin à faire pour devenir des collectivités locales.