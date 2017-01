Les conseillers communaux de la commune urbaine de Boke ne désarment pas contre leur président, Modibo Fofana. Parmis les conseillers, sept ont démissionné cet après midi de ce jeudi aux environs de 18h, a-t-on constaté sur place.



Au lendemain d'un compromis obtenu hier mercredi grâce à une négociation des autorités locales, de la société civile et des sages de Boké, sept conseillers sur 11 ont fait volte-face cet après midi de ce jeudi 12 janvier. A travers une correspondance adressée au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation dont Guineenews dispose d'une copie, les sept conseillers indiquent : " Nous conseillers communaux de la délégation spéciale de Bokė, conscients du rôle d'une délégation spéciale, vu nos multiples revendications et réclamations face à nos attributions non considérées et tenant compte de l'incapacité notoire de notre président, Modibo Fofana, nous rendons demission de cette délégation spéciale de Boke."



Cette lettre est dûment signée de Mamadou Chaffaye Diallo, Almamy youssouf Coumbassa, Jeacques Andrea, Mamadouba Savane, Rouguiatou Diallo, Fatoumata Sangare, Hadja Oumou Diaby, Comme pour dire que ces conseillers veulent toujours pousser Modibo Fofana vers la sortie.



Ceraines sources estiment d'ailleurs qu'il faut mettre en place un comité de salut pour sauver cette commune de Bokė qui traverse une crise sans précédent depuis l'installation de cette délégation spéciale.