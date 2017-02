Les travaux de la 28ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement à peine clôturés, le nouveau président en exercice de l’UA, Alpha Condé a présidé ce mercredi matin une réunion de travail avec son prédécesseur, le président Tchadien Idriss Deby Itno, la président sortante de la Commission N’Kosaza Dlamini Zuma et le successeur, le Tchadien Moussa Mahamet Faki.

Visant à mettre en place un plan de travail et une feuille de route, cette réunion de haut niveau a regroupé, en plus des hauts fonctionnaires de l’UA, cités-ci plus haut, des ambassadeurs de Guinée en Ethiopie, aux nations Unies, au Nigeria, Suisse, à l’UA.

Cette consultation qui s’est tenue dans la small room 1 conférence de l’UA, s’est prolongée dans l’après-midi dans la salle de conférence du président de l’UA qui se trouve au 18ème étage de l’imposant immeuble qui abrite le siège de l’organisation. Cette réunion restreinte a regroupé, cette fois le président Alpha Condé et les présidents sortants et rentrants de la commission de l’UA, Mme Zuma et Moussa Faki.

Au terme de ces échanges, le président Alpha Condé a rallié l’hôtel Sheraton Addis où il poursuit à présent ses audiences.

Depuis le Siège de l’UA à Addis-Abeba, Camara Moro Amara pour Guinéenews.