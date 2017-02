A la faveur de son meeting du samedi, le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, par la voix de son secrétaire permanent, Lansana Komara, a accusé l’opposition d’être à la base de la crise qui secoue le système éducatif. C’est mal connaître Dr. Fodé Oussou Fofana qui ne rate pas le ballon au rebond. Au bout du fil, il a d’abord regretté le fait que le gouvernement se plaise continuellement à trouver des alibis pour justifier son incapacité notoire dans la gestion des crises.

« Alpha Condé doit comprendre que nous ne sommes pas dans un monde communiste », a fustigé Dr. Fodé Oussou Fofana, avant de préciser que la crise des enseignants est un problème entre le syndicat et le gouvernement.

«Il ne faut pas que le gouvernement politise la situation. Les opposants ne sont rien dans cette affaire. Nous voulons tout simplement que nos enfants étudient», a-t-il lancé. «Diviser pour régner ne marchera plus en Guinée. Cette stratégie que ce gouvernement a toujours utilisé est dépassée», a-t-il dénoncé.

«Par le passé, dès qu’il y a une grève, le gouvernement se permet de passer voir les syndicalistes en catimini avec des billets de banque. Devant son incapacité notoire à dénouer la crise, il accuse les leaders politiques de vouloir en faire une récupération. C’est une méthode connue par tous les Guinéens. Elle ne peut plus marcher. C’est un problème du gouvernement et il faut qu’il le règle», rappelle Dr. Fodé Oussou Fofana.

En parlant toujours de cette accusation, le président du groupe parlementaire des Libéraux-Démocrates souligne que c’est une fuite en avant de la part du gouvernement.

«La vraie question est de savoir comment le concours a été organisé ? Comment des enfants en situation de classe se sont retrouvés admis au concours à la fonction publique», s’interroge-t-il.

Un autre aspect de la crise soulevé par Dr. Fodé Oussou, est celui d’une crise de confiance. «Aujourd’hui, personne ne fait confiance au gouvernement Alpha Condé. Il n’a jamais respecté ses engagements. C’est pourquoi, il n’est plus crédible aux yeux du peuple de Guinée. En réalité, la société civile doit monter au créneau pour dénoncer cette situation du gouvernement. Il ne faut pas qu’Alpha Condé mette à terre l’avenir des enfants. Qu’il fasse tout avec le syndicat afin que les enfants retournent dans les salles de classe».

«C’est une honte de dire que c’est l’opposition qui est derrière cette crise du système éducatif guinéen. Alors que ce n’est pas elle qui a élaboré la nouvelle grille salariale. C’est pitoyable de la part d’un gouvernement qui agit ainsi», a-t-il déploré.

Plus loin, Dr. Oussou Fofana a promis qu’ils élaboreront un document intitulé ‘’les promesses d’Alpha Condé’’. Et, dans le document, annonce-t-il, ils vont mentionner tous les engagements qu’Alpha Condé a pris depuis son arrivée au pouvoir et qui ne sont pas réalisés. «Nous allons adresser ce document à la Présidence elle-même, au Gouvernement, aux étudiants et à toutes les différentes couches de la population guinéenne», a-t-il promis.