Accusé d’avoir fui la Guinée, Super V réplique depuis Suisse à ses détracteurs

‘’Je n’ai pas fui, pourquoi je vais fuir’’

La sortie de l’ancien président de la fédération guinéenne de football Salif Camara ‘’Super V’’ du pays alors qu’il était convoqué par la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) dans l’affaire des audits à la fédération guinéenne de football, a suscité maints commentaires dans la presse.

S’exprimant depuis Lausanne, en Suisse chez nos confrères de radio Espace ce lundi 22 octobre dans l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’, Salif Camara ‘’Super V’’ a apporté un démenti avant d’expliquer les raisons de son déplacement sur la France.

Depuis quelques jours, il se raconte que vous avez fui le pays pour échapper à une procédure judiciaire enclenchée contre vous à la DPJ dans l’affaire des audits à la Fédération guinéenne de football. Avez-vous fui ou pas pour échapper à la convocation de la DPJ?

‘’Fuir le pays ? Je n’ai pas fui, pourquoi je vais fuir. Je devais quitter le lundi Conakry pour venir travailler avec mes avocats à Paris avant de continuer sur Lausanne où je suis maintenant par rapport à l’audience de demain qui est prévue à 9h30. Mais à cause de mon passage chez vous mercredi, j’ai reporté à jeudi mon voyage. Ce que j’ai fait. Je suis sorti sans crainte, aucune. J’ai emprunté Air France à ses heures habituelles de vol. C’est par après que j’apprendrais de par les médias contrôlés par Antonio, que j’aurais fui le pays. Quelle Honte !’’, a répondu Super V.

Et d’ajouter : ‘’Antonio, grâce à l’argent volé au peuple, réussit à corrompre tous les appareils judiciaires, administratifs, policiers, j’en passe, pour tourner le pays en ridicule. Au-delà de ma personne, Antonio, en saisissant la DPJ, grâce à l’argent facile qu’il distribue partout, expose le pays à une suspension. La Secrétaire générale de la FIFA n’est pas au dessus des statuts de cette institution. Ces statuts, en leurs articles 14 alinéa 6, disent clairement : les fédérations doivent diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu’aucun tiers ne s’y immisce, conformément à l’article 19 des présents statuts, il est dit au 2 : la violation de ces dispositions par une fédération entraîne des sanctions prévues par les présents statuts. La violation de l’alinéa 1 entraîne également des sanctions même si l’ingérence du tiers n’est imputable à l’association membre concernée donc à la fédération. La DPJ, même si elle n’est pas saisie par un membre de la fédération, envoie une convocation à un officiel, c’est une immixtion. Si une telle convocation arrive à la FIFA, dans les statuts, on a vécu beaucoup de cas, cela appelle une suspension et c’est considéré comme une immixtion. L’article 59 de la FIFA dispose : tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit sauf s’il est explicitement prévu par les règlements de la FIFA. Tel n’est pas le cas. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour toute autre mesure prévisionnelle. Donc quand la DPJ, grâce à l’argent volé, si vous le permettez, je vais expliquer pourquoi je dis que c’est l’argent volé. Dans les plus grandes économies libérales, la France, les États-Unis, le Canada et même dans la sous-région, le Sénégal, le Mali et la Côte d’Ivoire, etc., les jeux sont contrôles par les États. Les revenus des jeux permettent la construction des hôpitaux, des écoles, des infrastructures sportives, etc. En Guinée, la tolérance incompréhensible de l’administration fait que les jeux sont laissés dans les mains d’un seul individu qui prend toute cette manne qui appartient au peuple’’.