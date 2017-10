Accords sur le nucléaire iranien: comment empêcher Trump de maintenir les sanctions?

Les Accords sur le nucléaire iranien avaient, à vue d’œil nu, divisé Barack Obama et son Secrétaire d’Etat John Kerry comme d’ailleurs les Accords sur le climat de la COP21 à Paris. Dans les deux cas, la décision ou la position des USA était venue à la dernière minute pour prendre John Kerry au dépourvu. En tout cas, il a laissé entendre par deux fois le contraire de ce qui finira par adopter.

Cette mésentente entre le président et son Secrétaire d’Etat ne signifie pas que Obama prenait les décisions sous l’influence de ses partenaires, qui sont contraires à la ligne qu’il a arrêtée avec John Kerry auparavant ? Les observateurs attentifs avaient vu l’Oncle Kerry plus d’une fois dans ses petits souliers.

Ce clivage visible et peut-être bien d’autres inconnus du commun des mortels, a-t-il donné des raisons à Donald Trump de s’attaquer à tous les actes posés par son prédécesseur, qu’on se le demande. Ainsi, après le retrait sur les Accords sur le climat, voilà sa menace de se retirer des Accords sur le nucléaire iranien et de l’UNESC0. Les observateurs n’ont pas fini de tout voir. Donald Trump ne sait rien cacher, on le voit venir de loin. On s’attend de même avec les Casques bleus, avec l’OTAN, si on voit les Français qui commencent à aller au-devant par derrière en se réarmant avec des arguties. La présence de la Turquie n’est pas étrangère à la mauvaise foi de la Maison Blanche, surtout après les catastrophes naturelles et les incendies de forêt qui vont forcer des dépenses imprévues.

Vu du petit bout de la lorgnette pour tout voir en grand, la situation dramatique est épidermique: assailli de toutes parts, défié aussi de toutes parts notamment par les Nord-Coréens, les Iraniens qui viennent de lancer un missile d’une portée de…2000Km et qui pourrait atteindre Israël, selon les informations, par les Turcs, qui viennent de lui répondre comme du berger à la bergère. Il lui faut un mobile et voilà que le missile iranien le met hors de lui, mais il n’a qu’Israël comme véritable ami à ses côtés : « en cas de cas », taper sur la table de l’UNESCO n’est pas pour déplaire à Israël qui a envie d’en découdre avec l’Iran.

Remonté désormais comme pas deux avec un mobile en sa faveur, le président américain était en colère, encore hors de lui plus que lors de sa diatribe contre les footballeurs qui s’agenouillaient lorsque l’hymne national résonnait. La preuve, il veut se mettre dans toutes les normes juridiques et s’entourer de toutes les légitimités en faisant la passe au Congrès américain tout en trépignant d’impatience, clamant à qui veut l’entendre qu’il a le droit de prendre la décision en tant que président. La situation est explosive.

Vladimir Poutine et l’UE, par la voix de Federika Mougherini n’ont pas attendu longtemps pour sortir de leur réserve, l’Allemagne et la France leur emboitent la voix tandis que l’Arabie !saoudite s’est jointe à Israël déjà derrière Trump.

Deux camps se forment, on n’a pas encore connu la position des Chinois et des Turcs… mais on peut donner sa langue au chat, et même au Shah, qu’ils se rangeront derrière le premier groupe.

Si presque tout le monde a la même position, le retrait des USA de ces accords signifie que l’Uncle Trump veut se mettre le monde entier à dos, on sait qu’il n’en a cure de l’opinion de tout le monde et on se demande comment tout ce monde pourrait empêcher Donald Trump de se retirer de ces accords et comment lui forcer la main de ne pas maintenir les sanctions économiques et militaires américaines contre l’Iran ? Qu’en sera-t-il, à l’extrême, si l’un des deux s’attaquait aux installations nucléaires de l’Iran ? Une mêlée générale ? Brrr !

Après les divisions et les batailles de chats à l’ONU, les voilà qui se transportent sur le terrain d’essai et personne n’a le statut de favori pour faire prévaloir ses visions personnelles du monde. La balle est dans le camp du Congrès et du peuple américain.