Accord politique: une mission du comité de suivi en séjour à Kankan

Le président du cadre de suivi de l’Accord politique inter guinéen et ministre de l’Administration du Territoire, le général Bouréma Condé, accompagné de l’Ambassadeur des USA, Dénis Hankins et des représentants de la mouvance et de l’opposition, a fait mercredi 18 octobre l’état des lieux de la mise en œuvre dudit Accord.

C’était à la faveur d’un mini forum initié par Search For Common Ground et qui a réuni dans la salle de lecture de la Bibliothèque de l’Université de Kankan, certains acteurs politiques locaux, les représentants de la société civile, des leaders religieux et des administrateurs territoriaux dont les 5 préfets de la région.

Pendant plus de deux heures et tour à tour, l’Ambassadeur des USA, le Ministre Bourema Condé et les deux représentants de la mouvance et de l’opposition Guinéenne ; ont fait l’état des lieux de la mise en œuvre des accords politiques signés il y a un peu plus d’une année.

L’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en tant qu’observateur, s’est félicité des progrès accomplis et surtout de la fin annoncée du processus de transition démocratique avec l’organisation prochaine des élections communales.

«Nous sommes dans notre rôle d’observateur qui appuie le processus de la mise en œuvre de ses accords et ainsi permettre une meilleure compréhension des termes dudit accord auprès des populations à la base », a déclaré Son excellence Denis Hankins.

Le ministre de l’Administration du Territoire et président du comité de suivi pour sa part, s’est longuement exprimé sur l’ensemble du processus qui a abouti à l’accord du 12 octobre 2016. En outre, le général Bouréma Condé à fait le point sur les avancées obtenues à date.

Et là, il a entre autres égrené l’adoption du nouveau code électoral ; la libération des prisonniers politiques ; le lancement de l’appel d’offre pour le recrutement d’un cabinet d’audit du fichier électoral ; la prise en compte dans la loi des finances 2017, de l’indemnisation des victimes de pillages.

Quant à l’opposition et la mouvance représentées respectivement par l’Honorable Mamadou Cellou Baldé et Mouloukou Souleymane Traoré, ils ont diversement apprécié le niveau de mise en œuvre dudit accord même si tous se sont accordés sur les avancées enregistrées.

Le mini forum de Kankan sur les accords politiques d’octobre 2016 fait suite à ceux organisés à N’Zérékoré et à Faranah. L’étape de Kankan a pris fin par des séries de questions-réponses entre les membres de la mission et certains participants qui ont d’ailleurs regretté le peu de temps consacré à ces échanges sur un sujet aussi important comme l’Accord politique inter guinéen.