Accord politique: le ministre Bouréma évalue le chemin parcouru après un an

Il y a un an, jour pour jour que le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation est à la tête du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord politique inter-guinéen du 12 octobre 2016. A cette occasion, le Général Bouréma Condé a procédé à une revue de parcours et parle des avancées importantes et significatives. Lisez la déclaration qu’il a faite à la télévision nationale, à cet effet :

«Les Guinéens retiendront qu’il y a un an que nous avons signé (Mouvance présidentielle, Opposition, Société civile, le Gouvernement et les partenaires comme observateurs), l’Accord politique inter-guinéen entre la Mouvance et l’Opposition suite à trois semaines d’intenses travaux.

L’Accord du 12 octobre 2016 portait sur l’exécution intégrale de tous les points de l’Accord de 2015 qui, malheureusement, n’avaient pas pu être mis à exécution. Les acteurs politiques étaient tous d’accord et quand il y a répétition d’accord, c’est parce que les premiers n’ont pas tenu la route. Donc, tous les points de l’Accord de 2015 ont été inscrits comme tâches à accomplir dans le cadre de l’Accord du 12 octobre. Et pour ce faire, un Comité de suivi a été mis en place que j’ai eu l’honneur de présider et que je continue encore de présider. Le Comité de suivi s’est engagé fermement à mener à bout sa mission (…). Notre mission ne sera terminée que lorsqu’on le dernier point de l’accord aura été mis en exécution.

Aujourd’hui, nous avons fait des avancées importantes et significatives. A date, le Comité du suivi du dialogue a tenu 15 sessions dont les résultats peuvent se décliner comme suit :

– Le cahier de charges pour le recrutement d’un cabinet d’audit pour le fichier électoral a été élaboré et transmis à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Et la CENI a naturellement et suffisamment publié la manifestation d’intérêt pour le cabinet d’audit. Je crois que les acteurs qui sont concernés ou intéressés par ce dossier sont dans les travaux au niveau de la CENI.

– Il y a eu l’approbation au niveau de l’Assemblée nationale du nouveau Code électoral et du Code des collectivités. Ils ont été amandés par la Cour Constitutionnelle et ensuite le chef de l’Etat les a promulgués.

– Après le lancement des travaux du Comité de suivi, la libération de tous les prisonniers politiques détenus est une réalité.

– Il y a eu la vulgarisation du Code déontologique de l’administration territoriale. Ce point était une des exigences des parties prenantes au dialogue. C’est ce Code qui permet aux administrateurs territoriaux de garder leur impartialité par rapport à leur attitude de toutes les instances. Il ne s’agit pas que de politique pour la neutralité d’un administrateur territorial. Il s’agit d’équilibre social surtout.

– Dans le cadre de l’indemnisation, il y a eu l’insertion d’une provision dans la loi de finances de 2017. Et plusieurs fois, nous avons expliqué que les listes des personnes à indemniser ou ayants-droit, sont des documents qui doivent être déposés par les états-majors de l’Opposition et de la Mouvance présidentielle. C’est ce travail qui va servir de support juridique et de témoignage pour la commission qui travaille sur ce dossier, qui est en train d’être épluché.

– Le dernier article, les Accords politiques précisent que la mission du comité du suivi du dialogue prendra fin après les élections législatives de 2018.