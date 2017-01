Il y a au total, 577 cas d’accidents constatés en 2016. Ces accidents ont impliqué 943 véhicules privés et publics, 157 motos et un vélo. Ils ont fait 1293 victimes dont 342 personnes tuées, 1284 autres et 575 cas avec des dégâts matériels importants.

D’après la direction nationale de la gendarmerie routière, les causes de ces accidents sont multiples et variées mais, les plus fréquentes et récurrentes sont liées à l'excès de vitesse qui a totalisé 199 des cas, la circulation à gauche 152, le manque d'entretien technique 85, le dépassement défectueux 53.

A ces causes viennent enfin s’ajouter le non-respect de la distance de sécurité, le sommeil, l’alcool au volant et le stationnement gênant.

