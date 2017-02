La route continue à endeuiller des familles dans la commune urbaine de Labé où deux graves accidents de la circulation ont été enregistrés entre hier vendredi et ce samedi matin. Tous ces deux cas impliquent des motards. Pour l’instant, les bilans provisoires font état de deux morts et deux blessés graves, a appris guinéenews de sources officielles.

Le premier accident mortel a été enregistré après la prière de 13 heures sur la nationale Labé – Conakry. Il s’agit d’une collision frontale survenue entre deux motards, un mécanicien et un étudiant de la faculté des Sciences et techniques du centre universitaire de Labé. Selon des témoins de la scène, l’étudiant a succombé sur le champ et le corps a aussitôt été déposé à l’hôpital régional de Labé.

Docteur Sékou Bah du service Traumatologie de l’hôpital de Labé explique : «effectivement hier dans les environs de 15 heures, nous avons reçu dans notre service deux accidentés dont un dépôt de corps. C’est-à-dire le corps de celui qui a rendu l’âme sur place. Il s’agit de Sow Mamadou Thiouto. Le second avait une large blessure traumatique au niveau du front avec une perte de connaissance. Après les premiers soins, on l’a envoyé au service de la réanimation pour les soins intensifs. On ne l’a pas d’abord identifié, il est toujours dans le coma.»

Des médecins en service aux urgences de l’hôpital régional de Labé nous ont confié ce matin que les deux autres personnes impliquées dans le même accident, c'est-à-dire le mécanicien et le second étudiant, sont depuis vendredi soir en réanimation.

Quelques heures après cet accident, c’est un autre également mortel qui a été enregistré dans le quartier Mairie ce samedi aux environs de 2 heures du matin, à en croire Commandant Tidiane Sano, le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé : «il y a eu un accident de la circulation dans lequel le conducteur de la moto a trouvé la mort. C’est une mort subite puisque l’accident s’est produit aux environs de 2 heures. Le motocycliste du nom d'Alpha Ousmane Diallo, très reconnu sous le nom de Sizzla, qui habite le secteur Domby, est venu avec sa moto heurter la partie arrière d’un camion en panne, en face du centre de santé d'Hoggo M'Bouro. Sa tête est allée se fracasser contre la carrosserie et il a rendu l’âme sur place. Ce matin, nous avons trouvé une flaque de sang. Présentement son corps se trouve à la morgue. Les parents sont venus nous voir et nous avons fait une mise à disposition du corps pour les dernières formalités.»