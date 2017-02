L'accident s'est produit à Gomboyah dans la sous-préfecture de Maneah (Coyah) ce dimanche, aux environs de six heures trente minutes.

Selon nos sources, c’est une Renault Citroën immatriculée RC 7613 J, conduite par Yamoussa Soumah 20 ans et un camion benne immatriculé RC 9468N, conduit par Mamadou Bah, partaient de Coyah vers Km36.

Mais juste avant le carrefour de SODEFA, le camion benne a tenté de dépasser la Renault. Soudain, il aperçoit un autre camion garé devant lui. Il essaie de reprendre son couloir. En ce moment-là, il a heurté de passage la Renault qui roulait devant lui. Propulsée par la force du camion, la voiture est rentrée latéralement sous le camion garé sur la chaussée.

Sa carrosserie du côté droit a été enlevée, laissant les passagers dans le vide. Puisqu'il n'y a plus de protection pour les passagers, une femme est sortie de la Renault et est tombée sur la chaussée. Le camion qui était derrière a marché sur elle. Elle a été complètement broyée et aplatie, après quoi le camion présumé auteur a continué son chemin. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie de Sanoyah pour l'arrêter. Les cinq autres passagers de la Renault ont été, tous, blessés.

Informé, le capitaine Mamoudou Kaba de la direction nationale de la Gendarmerie routière en compagnie de ses collaborateurs, se sont rendus sur les lieux pour les constats. Après quoi, le corps de Fatou Cissé a été remis ses parents et les blessés conduits à l'hôpital pour les soins.

Le non-respect de la distance de sécurité, l'excès de vitesse, et le dépassement défectueux, seraient à l'origine de l'accident.