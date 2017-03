La 19ème Assemblée générale de l’Association africaine des centrales d’achats de médicaments essentiels (ACAME) s’est ouverte ce mercredi 1er mars à Conakry. Cette rencontre de trois jours va permettre aux participants de se pencher sur les stratégies que les centrales africaines doivent adopter pour renforcer la disponibilité et l’accès aux médicaments essentiels de qualité.

Moussa Konaté, Directeur général de la Pharmacie centrale de Guinée (PCG), a souligné que le choix porté sur la Guinée d’organiser ces travaux est une preuve que les centrales africaines soutiennent le peuple guinéen qui vient de sortir de la crise sanitaire avec l’épidémie d’Ebola.

Parlant de la problématique liée à l’approvisionnement des médicaments essentiels, le Dr Moussa Konaté souligne : « Aujourd’hui, l’approvisionnement régulier en médicaments essentiels de qualité et à coût accessible pour les populations reste un enjeu important pour les Etats africains. De ce fait, cette préoccupation demeure un objectif commun partagé par toutes les centrales d’achats africaines. Ceci, alors que dans différentes instances internationales et même dans certains de nos pays, les rôles et missions des centrales d’achats dans les systèmes nationaux d’approvisionnement pharmaceutique sont de plus en plus remis en question. »

Dans son intervention, le Dr Karifa Mara de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Guinée, a déclaré que les problèmes liés à l’achat des médicaments sont notamment les marchés illicites : « Les médicaments essentiels doivent être disponibles, de bonne qualité et accessibles à tous. Tout un défi à relever lorsqu’on prend en compte aujourd’hui la présence des médicaments sous standard est falsifiée, les marchés illicites en Afrique, les difficultés liées à l’achat et à l’approvisionnement ainsi que les faibles capacités des pays en matière de production et en gestion des médicaments. A cela s’ajoutent d’autres difficultés que rencontrent les centrales d’achats des médicaments essentiels en Afrique. »

Poursuivant son intervention, il a fait savoir que l’objectif de l’ACAME est de contribuer au renforcement de l’accessibilité physique, financière des populations africaines aux médicaments essentiels. «C’est dans cet esprit que l’OMS a adopté au cours de la 67ème assemblée mondiale de la santé en 2014 la résolution 6722 sur l’accès aux médicaments essentiels destinés à aider les pays à améliorer le système national d’approvisionnement », a-t-il ajouté.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Abdourahamane Diallo, s’est dit honoré par le choix porté à la Guinée d’organiser cette rencontre : «Votre choix de Tunis nous honore et nous engage davantage à soutenir l’Acame pour que des médicaments de qualité soient disponibles et accessibles à nos populations. »

«Nous ne devons jamais nous fatiguer de dire que sans médicaments de qualité utilisés rationnellement il n’y a pas de système de santé fiable et capable de gérer les problèmes de santé qui nous assaillent de toute part. […] Les résultats de vos travaux permettront d’avoir des solutions ou tout au moins les stratégies contre la contrefaçon et le marché illicite de médicaments qui sont nos pires ennemis», a-t-il conclu.