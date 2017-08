Accablé par le pouvoir, Dalein se lâche et réplique: « le seul coupable, c’est moi… qu’ils m’invitent à la RTG»

Voir ses collègues d’hier qualifiés de vertueux alors que lui il est jeté en pâture, rend furieux Cellou Dalein Diallo. Il l’a fait savoir ce samedi 29 juillet à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Actuellement, plusieurs cadres sous le régime de feu général Lansana Conté travaillent avec le président Alpha Condé. Le fait que le président de la République ou des cadres de son parti s’attaquent au chef de file de l’opposition l’agace davantage.

« Au RPG, il n’y a pas de débat possible. Au RPG, c’est Cellou qui a fait Kaporo-Rails, c’est lui qui a mis l’économie du pays à genou. Ceux qui sont avec lui, qui étaient au gouvernement de Lansana Conté, les Kiridi Bangoura, Kassory Fofana, El hadj Cellou, tous ceux qui sont là-bas, n’ont rien fait. Ce sont des gens vertueux. Le seul responsable de tout ce qui est arrivé sous le régime Conté, c’est Cellou Dalein », a-t-il dénoncé.

Accusé dans l’opération d’avoir fait déguerpir Kaporo-Rails en 1998, le président de l’UFDG rejette ces allégations et accuse à son tour l’actuel régime d’avoir ‘’bradé’’ le domaine déguerpi : « Disons que le déguerpissement de Kaporo-Rails est une mauvaise chose. Si le pouvoir d’Alpha Condé considère que c’est une mauvaise chose, qu’il rétablisse les citoyens dans leurs droits. S’ils sont victimes d’abus de pouvoir, quel que soit le responsable, maintenant qu’ils sont au pouvoir, qu’ils rétablissent les gens dans leurs droits. Ils vont dire qu’ils sont un gouvernement vertueux, Conté a fait déguerpir des gens, eux ils vont les rétablir. Mais s’ils font cela, nous allons les applaudir. Mais aujourd’hui, ils sont en train de brader le domaine libéré du déguerpissement dans le cadre des opérations de Kaporo-Rails. Ils ne veulent pas réhabiliter les victimes alors qu’ils considèrent que c’était injustice. Ils considèrent que c’est Cellou qui l’a fait. Alors qu’ils rétablissent les gens, qu’ils les indemnisent. Même si c’était le cas, et c’est loin d’être le cas. Est-ce que cela justifie la mauvaise gouvernance que nous sommes en train de vivre ? Tous ceux qui sont à côté d’Alpha, anciens ministres, anciens Premiers ministres sont qualifiés de vertueux, d’hommes biens et qui aiment leur pays. Le seul coupable, c’est Cellou Dalein. Parce que nous dénonçons leur mauvaise gouvernance. Et nous allons continuer ce combat. Ils ne peuvent pas nous intimider pour cela.»

Convaincu de sa bonne gestion lorsqu’il était aux affaires, Cellou Dalein se dit prêt à défendre son bilan et invite ses adversaires à un débat télévisé à la Radio télévision guinéenne (RTG) : « Moi, je suis prêt à défendre mon bilan. Qu’ils m’invitent à la RTG, qu’on me pose des questions sur ce que j’ai fait. Je suis prêt à me défendre. Je suis aussi prêt à dénoncer avec des documents irréfutables à l’appui la mauvaise gouvernance, les marchés de gré à gré. Qu’on aille à la RTG pour débattre sur ces questions. Qu’ils démontrent devant le peuple de Guinée que moi, j’ai détruit Kaporo-Rails, qu’ils le démontrent. Mais, ils ne peuvent pas défendre ce qu’ils font parce que ce n’est pas à l’avantage du peuple, c’est illégal, c’est injuste. Ce qu’ils peuvent, c’est attaquer Cellou, dire qu’il a mis l’économie à terre, il a fait Kaporo-Rails. Tout ce qui a été fait de mauvais au temps de Conté on l’attribue à Cellou. Moi, j’ai un bilan en tant que ministre des Travaux publics, des Télécommunications et du Tourisme. On va aller sur le terrain. Je peux dire allons sur le pont de Fatala, sur l’autouroute Tombo-Gbessia, allons sur la route Dubreka-Boffa, allons en Haute Guinée de Kouroussa à Kourémalé (300km) avec des ouvrages les plus importants. Mais lorsqu’on attribue arbitrairement et injustement pour de discréditer, Kaporo-Rails, qu’ils le prouvent. Quel est l’acte que j’ai posé pour les déguerpir ? »

Lire vidéo: