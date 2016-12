L’implication de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans le travail du comité de suivi de l’accord politique du 12 octobre est obligatoire pour le respect dudit accord. Car, elle y est concernée à deux niveaux. C’est l’organisation des élections communales et l’audit du fichier électoral. Mais, selon l’opposition, elle « refuse » de participer aux travaux du comité de suivi des conclusions du dialogue.

« […] L’autre grand handicap que nous avons au niveau de l’application de cet accord, c’est le non-engagement de la CENI. Elle a beaucoup de réticence sur l’application des dispositions de cet accord et ne semble pas tenue par ledit accord. La CENI a opposé un refus catégorique à l’appel que nous avons lancé au niveau du comité de suivi de venir participer à nos travaux notamment pour désigner deux personnes qui doivent participer aux travaux relatifs au fichier électoral et à l’organisation des élections communales. Elle s’y est opposée », a expliqué le porte-parole de l’opposition, Aboubacar Sylla.

Pour justifier ce « refus », la CENI évoque le principe de la séparation des pouvoirs. Une attitude que M. Sylla n’arrive pas à cerner : «elle a adressé un courrier au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation indiquant qu’elle ne peut pas venir au travail du comité de suivi au nom de la séparation des pouvoirs. Je me demande de quel pouvoir s’agit-il. Vous savez qu’il n’y a que trois pouvoirs dans une République. C’est l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Quand on parle de quatrième pouvoir c’est entre guillemets, c’est la presse. Mais apparemment la CENI veut usurper le pouvoir de la presse en devenant le quatrième pouvoir du pays. »

Cette attitude de la commission électorale met l’opposition dans une situation d’inquiétudes. Et elle a demandé l’implication du président Alpha Condé : « on est dans une situation de blocage par rapport à la CENI alors que c’est elle qui va lancer l’appel d’offre et qui va organiser l’audit du fichier électoral. Si elle-même ne vient pas participer aux travaux du comité de suivi, si elle ne vient pas pour s’informer du contenu du cahier de charge que le comité de suivi a élaboré, je ne vois pas comment elle va mettre en œuvre les dispositions de cet accord. Donc, on a des inquiétudes et nous pensons qu’à ce niveau, la première personne qu’il faut interpeller c’est le président de la République. Si nous avons accepté d’aller à ce dialogue, c’est parce que le chef de l’Etat s’est engagé à appliquer et à faire appliquer par toutes les institutions concernées, les conclusions de ce dialogue.»

L’opposition annonce qu’elle n’hésitera pas de reprendre les manifestations de rue si cet accord n’est pas appliqué.



Voir vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=zVwu-lRXPg8