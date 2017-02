Alors que l’UFDG, sa formation politique a voté favorablement l’adoption du point 2 de l’accord politique d’octobre 2016, son député uninominal de Dixin fait partie des députés qui ont voté jeudi 23 février 2017 contre cette disposition de la loi électorale qui donne désormais le pouvoir aux partis politiques de désigner les chefs de quartiers et de districts. Au micro de Guinéenews, Aboubacar Soumah n’a pas caché sa colère.

« J’ai voté contre parce que le point 2, l’article 97, est un article qui voudrait donner la chance à ces deux groupes ethno politiques de prendre le pays en otage. Nous n’accepterons jamais que les chefs de nos villages soient désignés par des groupes qui n’ont même pas la connaissance de nos coutumes et us. Et aujourd’hui, ça doit être le cas entre ces deux formations politiques qui se font appeler UFDG et RPG. Elles vont désigner des personnes qui ne connaissent pas nos coutumes et us dans nos villages. Nous nous levons contre ça », a déclaré Aboubacar Soumah.

Et de poursuivre : « Il faut que les lois soient celles de la République et non des lois dirigées contre des communautés. J’avoue que cette loi risque de créer des situations déplorables pour le pays, en fonction de ce compromis entre les deux formations ».