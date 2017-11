A l’occasion de ses 10 ans, Orange Guinée annonce d’heureuses perspectives

Orange Guinée prête ses loyaux services au peuple de Guinée depuis le 5 novembre 2007. Pour célébrer le 10e anniversaire du lancement de ses opérations au pays, les responsables de la société de téléphonie mobile ont organisé une rencontre ce jeudi 16 novembre 2017 à Conakry.

L’occasion était opportune pour retracer le passé glorieux d’Orange, de se targuer de sa position jusque-là inégalable de leader du secteur, mais aussi de se projeter dans l’avenir, avec pour ambition entre autres de se diversifier en capitalisant sur ses actifs, d’offrir une connectivité enrichie, de construire un modèle d’employeur digital et humain, d’accompagner la transformation du client-entreprise et de réinventer la relation client.

A son lancement, Orange-Guinée était la quatrième société de téléphonie mobile en Guinée, avec seulement 200.000 clients. Au fil des ans, elle s’est taillé une place de choix dans le cœur des Guinéens. Ce qui lui a valu et qui lui vaut depuis quelques années le statut de leader du secteur avec un taux de pénétration faisant la plus large couverture réseau, la voix et l’Internet, ainsi que la part de marché la plus importante du pays.

Aujourd’hui, Orange Guinée compte plus de 6,5 millions de clients qui lui vouent leur confiance, notamment grâce à l’effort soutenu de ses salariés dans la mise en service d’offres innovantes, simples et accessibles visant à faciliter le quotidien. Elle compte plus de 23 agences ouvertes dans tout le pays, avec près de 1500 kiosques Orange Money et un service client disponible.

La société investit en continu dans son réseau avec près de 3000 milliards de GNF en 10 ans, afin de garantir une qualité de services partout sur le territoire national. Et pour maintenir l’excellente performance enregistrée en 2016 qui lui a valu d’être qualifié d’opérateur offrant la meilleure qualité réseau du pays dans le rapport annuel de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Arpt).

Lauréat du certificat Top Employer renouvelé depuis 2016, l’opérateur continue de contribuer à la création d’environ 40 emplois directs et à près de 80.000 emplois indirects à travers le pays. Des acquis que la société met à l’actif du soutien et de la confiance de l’ensemble des Guinéens.

Du lancement d’Orange en Guinée, 4e entrant, à ce jour, une évolution de sa signature pour être encore plus proche des clients. « Cet anniversaire est donc le leur et c’est à juste titre que durant ces 2 prochains mois, la société va proposer à tout un chacun des solutions généreuses, des moments de fêtes, de partage et de gaieté pour qu’ensemble l’aventure se poursuive », ont annoncé les responsables d’Orange Guinée.